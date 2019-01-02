Hazal Kaya ile Ali Atay ne zaman evleniyor? Hazal Kaya Instagram hesabından nişan yüzüğüyle fotoğrafını paylaştı!

Hazal Kaya ile 5 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Ali Atay geçtiğimiz hafta aile arasında nişan töreni düzenlediler. Hazal Kaya'nı ailesinin evinde gerçekleşen törende, kız isteme ve nişan bir arada yapıldı. Hazal Kaya'nın bir gün önce Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta parmağındaki büyük tek taş takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Peki Hazal Kaya ile Ali Atay çifti ne zaman evlenecek? İşte sorunun cevabı...

2 Ocak 2019 Çarşamba, 17:26:47 Güncelleme: 17:35:49
Hazal Kaya ile Ali Atay ne zaman evleniyor? Hazal Kaya Instagram hesabından nişan yüzüğüyle fotoğrafını paylaştı!

ÇİÇEĞİ BURNUNDA NİŞANLILAR!

Hazal Kaya ile Ali Atay aşkı yeni yılın ilk günü yeni bir evreye geçti. Uzun süredir evlenmeye niyetli olduklarını gizlemeyen Hazal Kaya ve Ali Atay, yeni yıla nişanlı olarak girdi. Beş yıldır birlikte olan ve herkesin beğenerek takip ettiği Hazal Kaya ile Ali Atay, kısa bir süre sonra ise nikah masasına oturacakları öğrenildi.

Hazal Kaya ile Ali Atay ne zaman evleniyor? Hazal Kaya Instagram hesabından nişan yüzüğüyle fotoğrafını paylaştı!

HAZAL KAYA'NIN NİŞAN YÜZÜĞÜYLE İLK FOTOĞRAFI

Hazal Kaya ile oyuncu ve yönetmen sevgilisi Ali Atay nişanlandı. Hazal Kaya'nın ailesinin evinde gerçekleşen törende hem kız isteme hem de nişan yapıldı.

Hazal Kaya ile Ali Atay ne zaman evleniyor? Hazal Kaya Instagram hesabından nişan yüzüğüyle fotoğrafını paylaştı!

Hazal Kaya, nişan yüzüğüyle ilk fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden 'Happy new yeaaaar!!! 🥳 ❤️🌸" notuyla paylaştı.

Hazal Kaya ile Ali Atay ne zaman evleniyor? Hazal Kaya Instagram hesabından nişan yüzüğüyle fotoğrafını paylaştı!

Hazal Kaya'nın bir diğer paylaşımı da nişanlısı Ali Atay'ın kucağında köpeğiyle fotoğrafı oldu.

Hazal Kaya ile Ali Atay ne zaman evleniyor? Hazal Kaya Instagram hesabından nişan yüzüğüyle fotoğrafını paylaştı!

HAZAL KAYA İLE ALİ ATAY ŞUBAT AYINDA EVLENİYOR!

Hazal Kaya'nın beş yıldır aşk yaşadığı Ali Atay'la Şubat ayında nikah masasına oturacağı öğrenildi.

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