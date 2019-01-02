Hazal Kaya ile Ali Atay ne zaman evleniyor? Hazal Kaya Instagram hesabından nişan yüzüğüyle fotoğrafını paylaştı!

ÇİÇEĞİ BURNUNDA NİŞANLILAR!

Hazal Kaya ile Ali Atay aşkı yeni yılın ilk günü yeni bir evreye geçti. Uzun süredir evlenmeye niyetli olduklarını gizlemeyen Hazal Kaya ve Ali Atay, yeni yıla nişanlı olarak girdi. Beş yıldır birlikte olan ve herkesin beğenerek takip ettiği Hazal Kaya ile Ali Atay, kısa bir süre sonra ise nikah masasına oturacakları öğrenildi.