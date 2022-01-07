Hazal Kaya ikinci kez koronavirüse yakalandı arkadaşı Selin Şekerci'ye bakın neler söyledi: "Ne idüğü belirsiz..."
Hazal Kaya ikinci kez koronavirüse yakalandı arkadaşı Selin Şekerci'ye sözleri gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu Selin Şekerci, koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Önce negatif, sonra pozitif çıkan Şekerci tedbir amaçlı kendisini karantinaya aldı. Haberi de Instagram'dan takipçileri ile paylaştı. Konuşması sırasında yakın dostu Hazal Kaya'nın panik halleri ile dalga geçen Selin Şekerci, paylaşımından kısa bir süre sonra Kaya ve ailesinin koronaya yakalandığını öğrendi. İşte Selin Şekerci ile Hazal Kaya arasında sosyal medyada geçen diyalog...
07.01.2022 17:39
- Son Güncelleme: 07.01.2022 18:02
Selin Şekerci Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda "Hazal Kaya'ya Korona şoku! diye yapılmış Haber. Hazal panik bir arkadaşımızdır. Bu mevzu olduğundan beri, yaklaşık 7 kere falan test oldu. Hepsini yaptırdı. PCR'ını, Rapid'ini, Influenza'sını... Her şey negatif. Merak etmeyin, o da öyle biri napalım?" dedi.
"Herkese merhaba Az önce temaslı sayılan, bir negatif bir pozitif çıkan ne idüğü belirsiz arkadaşımız Selin Şekerci bir takım açıklamalar yapmış benim ne kadar panik biri olduğuma dair. İyi ki öyleyim. Bugün itibarıyla pozitifim. Evdeki herkes pozitif. Ali hariç. Çok şükür bir tek o negatif. Umarım şimdilik değildir. Geçmiş olsun hepimize..."