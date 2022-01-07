Serkay Tütüncü ile Burcu Özberk öpüştü mü? Ortaya atılan iddia aydınlandı, herkes şoke olmuştu o ilk kez konuştu.

Bu iddialara dair ne Burcu Özberk ne de Serkay Tütüncü açıklama yapmıştı. Serkay Tütüncü günler sonra kendisine bu konuda soru gelince sessiz kalmadı. Serkay Tütüncü öpüşme iddialarına "Güzel oldu bunu şu an sorduğun. Biz Burcu ile müthiş yakın arkadaşız. Ortak arkadaşımızın doğum gününde eğlendik, telefonla filan çekmeye çalıştılar ama öyle bir şey yok. Çok yakın ve her şeyimi paylaştığım bir arkadaşım" yanıtını verdi.