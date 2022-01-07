Serkay Tütüncü ile Burcu Özberk öpüştü mü? Ortaya atılan iddia aydınlandı, herkes şoke olmuştu o ilk kez konuştu
Serkay Tütüncü ile Burcu Özberk'in öpüştüğü iddia edilmiş, sürpriz yakınlaşma manşetlerde bir dizi aşkı daha gerçek oldu şeklinde yer almıştı. Ortaya atılan iddia hakkında Serkay Tütüncü'den açıklama geldi. Adı sık sık aşk dedikodularına karışan oyuncu Burcu Özberk ile Serkay Tütüncü gittikleri partide yakınlaştı mı? İşte detaylar...
Serkay Tütüncü ile Burcu Özberk öpüştü mü? Ortaya atılan iddia aydınlandı, herkes şoke olmuştu o ilk kez konuştu.
KİMSELERE ALDIRMADAN...
İki isim, geçtiğimiz akşam Ulus 29'da düzenlenen bir doğum günü partisinde bir araya geldi. Olaya şahit olanların anlattığına göre, Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, gecede kimseye aldırmadan dudaktan öpüştü. İkilinin yakınlaşması, gece boyu devam etti.
Bu iddialara dair ne Burcu Özberk ne de Serkay Tütüncü açıklama yapmıştı. Serkay Tütüncü günler sonra kendisine bu konuda soru gelince sessiz kalmadı. Serkay Tütüncü öpüşme iddialarına "Güzel oldu bunu şu an sorduğun. Biz Burcu ile müthiş yakın arkadaşız. Ortak arkadaşımızın doğum gününde eğlendik, telefonla filan çekmeye çalıştılar ama öyle bir şey yok. Çok yakın ve her şeyimi paylaştığım bir arkadaşım" yanıtını verdi.
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