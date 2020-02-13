Hayranları merak ediyordu! Kuruluş Osman'a dönecek mi? Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun milyonları şaşırttı!
Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun, hayranlarını çok şaşırttı. Dizide canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Coşkun hakkında ortaya çıkan gerçekler, sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp karakterinde oynayan Cengiz Coşkun, 'Malazgirt 1071' sinema çekimleri nedeniyle Kuruluş Osman'da yer almadı. Turgut Alp, hem Osman Gazi ile hem de Ertuğrul Gazi ile beraber muharebelere katılmış biridir. Turgut Alp'in dizinin ilerleyen bölümlerinde yeniden kadroda yer alması yönünde beklentiler devam ediyor. Bu beklentinin sebebi, ilk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Turgut Alp, Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış ve ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. dolayısıyla Turgut Alp'in Kuruluş Osman kadrosuna dahil olması bekleniyor.
Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleriyle izleyicisinin karşına çıkıyor. Dizide heyecan her geçen gün artıyor. Diziyle ilgili bazı detaylar merak ediliyor. Kuruluş Osman'da merak edilen detaylardan biri de Turgut Alp oldu. Diriliş Ertuğrul'un en çok sevilen karakterlerden biri olan Turgut Alp'in Kuruluş Osman'da oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Turgut Alp Kuruluş Osman'da oynayacak mı? Turgut Alp Kuruluş Osman dizisine dönecek mi? İşte bu soruların cevabı...
Turgut Alp, hem Osman Gazi ile hem de Ertuğrul Gazi ile beraber muharebelere katılmış biridir. Turgut Alp'in dizinin ilerleyen bölümlerinde yeniden kadroda yer alması yönünde beklentiler devam ediyor. Bu beklentinin sebebi, ilk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Turgut Alp, Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış ve ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. dolayısıyla Turgut Alp'in Kuruluş Osman kadrosuna dahil olması bekleniyor.
Spor Akademisinden mezun olan Cengiz Coşkun aynı zamanda eski bir profesyonel basketbolcudur. 2002 yılında Best Model olduktan sonra Rüzgarlı Bahçe ile oyunculuk kariyerine adım atan Coşkun, Fetih 1453 isimli sinema filminde de rol almış ve en son Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakterini oynamıştır.
2013 yılında Survivor yarışmasından da tanıdığımız Cengiz Coşkun, şu an İstanbul'da ikamet etmektedir.