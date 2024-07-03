Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su 53 yaşındaki Kerem Kupacı'dan sevindiren haber! O isimle evleniyor

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Pikaçu' karakteri ile hafızalara kazınan Kerem Kupacı daha sonra Mahallenin Muhtarları, Elveda Rumeli gibi yapımlarda da rol aldı. Bir dönem ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz ile birliktelik yaşayan Kerem Kupacı'nın avukat sevgilisi Ece Ceylanlı ile bugün evleneceği öğrenildi.