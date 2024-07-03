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Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su 53 yaşındaki Kerem Kupacı'dan sevindiren haber! O isimle evleniyor

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Pikaçu' karakteri ile hafızalara kazınan Kerem Kupacı daha sonra Mahallenin Muhtarları, Elveda Rumeli gibi yapımlarda da rol aldı. Bir dönem ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz ile birliktelik yaşayan Kerem Kupacı'nın avukat sevgilisi Ece Ceylanlı ile bugün evleneceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 11:43 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 11:52
Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su 53 yaşındaki Kerem Kupacı’dan sevindiren haber! O isimle evleniyor 1

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Pikaçu' karakteri ile hafızalara kazınan Kerem Kupacı daha sonra Mahallenin Muhtarları, Elveda Rumeli, Ben Bu Cihana Sığamazam gibi yapımlarda da rol aldı.

Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su 53 yaşındaki Kerem Kupacı’dan sevindiren haber! O isimle evleniyor 2

7 Şubat 1971 yılında dünyaya gelen Kupacı'nın bir dönem Aslıhan Gürbüz ile evlenip boşandığı iddia edilmişti.

Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su 53 yaşındaki Kerem Kupacı’dan sevindiren haber! O isimle evleniyor 3

Konu hakkında açıklama yapan Gürbüz, "10 yıldır evlenmemiş kadına boşanmış muamelesi yapıyorsunuz" diyerek evlilik haberlerlerine isyan etmişti.

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