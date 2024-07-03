24 yıl önce aramızdan ayrılan Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan duygu dolu paylaşım! Yeşilçam efsanesini ölüm yıldönümünde andı: Gerçekte ölen hayatta kalandır

Tam 24 yıl oldu. Atla Gel Şaban'ın Niyazi'si, Hababam Sınıfı'nın İnek Şaban'ı, Şaşkın Damat'ın Abdi'si, Kapıcılar Kralı'nın Seyit'i... Yeşilçam'da oynadığı filmlerdeki rolleriyle tarihe adını altın harflerle yazdıran Kemal Sunal, 7'den 70'e geniş bir kitleye ulaşmış, yine bir film yolunda hayatını kaybetmişti. Kemal Sunal'ın eşi ve çocukları ise sosyal medyada yaptıkları duygusal paylaşımlarla usta sanatçıyı andı. Gül Sunal "Yoruldum" derken Ali Sunal annesinin mesajına kayıtsız kalamadı. Ezo Sunal ise "Çok iyi hatırlıyorum o anı" dedi. İşte detaylar...
Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal, hayata gözlerini yummasının üzerinden 24 yıl geçti. 3 Temmuz 2000 tarihinde "Balalayka" filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti.
GERÇEK ÖLEN HAYATTA KALANDIR
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi ağlattı. Sunal, Kemal Sunal ile yıllar önce çektirdiği fotoğrafı yayınlayarak "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen hayatta kalandır. Kemal, Cemil Meriç böyle demiş. Gerçekten de öyle oluyor bil istedim. 03.07.2000 hayat durmuş, bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" ifadelerini kullandı.