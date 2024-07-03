24 yıl önce aramızdan ayrılan Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan duygu dolu paylaşım! Yeşilçam efsanesini ölüm yıldönümünde andı: Gerçekte ölen hayatta kalandır

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GERÇEK ÖLEN HAYATTA KALANDIR

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi ağlattı. Sunal, Kemal Sunal ile yıllar önce çektirdiği fotoğrafı yayınlayarak "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen hayatta kalandır. Kemal, Cemil Meriç böyle demiş. Gerçekten de öyle oluyor bil istedim. 03.07.2000 hayat durmuş, bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" ifadelerini kullandı.