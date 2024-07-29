Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral estetikle öyle bir güzel oldu ki...Estetikli halini gören gözlerini ovuşturuyor "Gerçekten aynı kişi mi?"

2003-2006 yılları arasında gençler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde Kikirik karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından adeta bambaşka biri oldu. Son haliyle sosyal medyada gündem olan oyuncu, "Gerçekten aynı kişi mi?" yorumlarıyla karşılaştı.
Çisil Oral'ın düzenli olarak Instagram'da paylaştığı fotoğraflar, takipçilerini şaşkına çevirdi. Instagram hesabını dışarıya kapalı tutan oyuncunun geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan fotoğrafları ise birçok kişi tarafından büyük ilgi topladı.
Hayat Bilgisi dizisinde Kikirik karakteriyle hafızalara kazınan Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonların ardından yeni bir imajla karşımıza çıktı. Estetik cerrahi ile yüz hatlarında belirgin değişiklikler yaşayan oyuncunun son hali, sosyal medyada olay yarattı. Görenler, oyuncunun geçirdiği değişim karşısında hayretlerini gizleyemedi.
İşte başta Çisil Oral olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...