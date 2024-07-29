Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral estetikle öyle bir güzel oldu ki...Estetikli halini gören gözlerini ovuşturuyor "Gerçekten aynı kişi mi?"

2003-2006 yılları arasında gençler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde Kikirik karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından adeta bambaşka biri oldu. Son haliyle sosyal medyada gündem olan oyuncu, "Gerçekten aynı kişi mi?" yorumlarıyla karşılaştı.