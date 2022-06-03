Hayal Köseoğlu zinciri beline doladı sarı saçlarını savurdu! Büstiyerli sıfır makyaj pozuyla Instagram'ın aklını aldı
Hayal Köseoğlu iddialı pozlarıyla gündemde! Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu, son olarak başrolünü Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun üstlendiği Mahkum ile izleyici karşısına çıkmıştı. Son zamanlarda oyunculuk kimliğinin yanı sıra sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Köseoğlu olay yaratan o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar...
Mucize Doktor dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor.
Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu, oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da son zamanların gözdesi. 6 yaşında "Ruhsar" dizisiyle ekrana çıkan Hayal Köseoğlu, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol aldı. Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Açelya Hemşire rolüyle geniş kitlelerce tanınan Köseoğlu, şimdilerde Mahkum dizisinde "Sasha" karakterine hayat veriyor.
92 doğumlu oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hayatından kesitler paylaşan Hayal Köseoğlu, cesur karelerine yenisini ekledi.
İŞTE O POZLAR
Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu, ip askılı bluzuyla paylaşım yaptı. Sarı saçları ve yeşil gözleriyle iddiasını ortaya koyan Hayal Köseoğlu, sosyal medyayı salladı