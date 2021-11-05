Hayal Köseoğlu küvette çırılçıplak poz verdi ortalık yandı bitti! 'Yürek hoplattı' gibi haberlerden rahatsız olmadığını söylemişti
Hayal Köseoğlu iddialı pozlarıyla gündemde! Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu, son olarak başrolünü Onur Tuna ve Taner Ölmez'in üstlendiği Mucize Doktor ile izleyici karşısına çıkmıştı. Söz konusu dizide Hemşire Açelya'yı canlandıran Köseoğlu, oyunculuğuyla dikkat çekmişti. Köseoğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabında birbirinden iddialı pozlarını yayınlayan Köseoğlu, Instagram'ı adeta kasıp kavurdu. Köseoğlu küvet pozlarıyla hayranlarını mest etti.
Mucize Doktor dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor.
Son olarak küvette verdiği pozları takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu hayranlarından beğeni topladı. Hayal Köseoğlu paylaşımına ise "beni bu ormanda bırak çünkü nefes alamıyorum" notunu düştü.
İŞTE O POZLAR
Hayal Köseoğlu bir süre önce hakkındaki haberlerle ilgili şöyle bir paylaşım yapmıştı:
"Geçen sene yaşadıklarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Geçen sene neredeyse her sabah uyandığımda "Hayal Köseoğlu yürekleri hoplattı!" başlığı altında 15 yaşından beri ettiğim dansın, fotoğraf çekimlerinde verdiğim pozların, arkadaşlarımla, ailemle sahilde çektirdiğim bikinili fotoğrafların, kısacası bedenimin seksüalize edilmesini, imajımın erotize edilmesini izledim."