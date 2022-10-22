Havuz pozu yatak pozu arası paylaşımları olay olmuştu! Survivor Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslan ayrıldı! Çalışkan hamlesi
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i olarak hafızalara yer ettikten sonra, 2 kere Survivor'a katılarak Survivor Batuhan olan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya geçtiğimiz günlerde Ayşe Aslan'la ilan-ı aşk etmişti. Ancak gelin görün ki aynı hızla aşk bitti. Yatak pozu olduğu iddia edilen ancak sonrasında havuz pozu olduğunu açıkladıkları fotoğraf sonrasında, çiftin ayrıldığı iddia edildi. Sonrasında da sürpriz bir isimden flaş bir hamle geldi. İşte haberin tüm detayları...
22.10.2022 10:28 - Son Güncelleme: 22.10.2022 10:28
Survivor 2021 ve 2022 sezonlarında yarışarak dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, bir süredir Ayşe Aslan ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde havuz pozuyla gündem olan ikiliden kötü haber geldi.
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı evin küçük oğlu Bülent karakteri ile hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, Survivor 2022 All Star'da başarılı performansı ile dikkat çekmişti.
Batuhan Karacakaya'nın, sevgilisi Ayşe Aslan ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan ikili, kafaları karıştırdı.