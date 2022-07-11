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Haberler Magazin Hatice Şendil'in bikinili pozlarına beğeni yağdı! Esra Erol'dan anından yorum geldi! Yaş hikaye Hatice şahane

Hatice Şendil'in bikinili pozlarına beğeni yağdı! Esra Erol'dan anından yorum geldi! Yaş hikaye Hatice şahane

Başrolünü üstlendiği dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açan Hatice Şendil, bikinisiyle verdiği pozları sosyal medyada yayınladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma ilk yorum ise Esra Erol'dan geldi. Güzelliğiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, fit haliyle de dikkat çekti. İşte Hatice Şendil'in paylaştığı ve çok beğenilen tatil pozları...

11.07.2022 17:25 - Son Güncelleme: 11.07.2022 17:25
Hatice Şendil’in bikinili pozlarına beğeni yağdı! Esra Erol’dan anından yorum geldi! Yaş hikaye Hatice şahane

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, başrolünü üstlendiği dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil ardından tatile çıktı.

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Hatice Şendil’in bikinili pozlarına beğeni yağdı! Esra Erol’dan anından yorum geldi! Yaş hikaye Hatice şahane

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, tatil pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Hatice Şendil’in bikinili pozlarına beğeni yağdı! Esra Erol’dan anından yorum geldi! Yaş hikaye Hatice şahane

Şendil, dekolteli bikinisiyle verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hatice Şendil’in bikinili pozlarına beğeni yağdı! Esra Erol’dan anından yorum geldi! Yaş hikaye Hatice şahane

Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Hatice Şendil’in bikinili pozlarına beğeni yağdı! Esra Erol’dan anından yorum geldi! Yaş hikaye Hatice şahane

Hatice Şendil hayranlarının iltifat yağdırdığı paylaşıma ilk yorum ise Esra Erol'dan geldi.

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