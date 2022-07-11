Hatice Şendil'in bikinili pozlarına beğeni yağdı! Esra Erol'dan anından yorum geldi! Yaş hikaye Hatice şahane
Başrolünü üstlendiği dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açan Hatice Şendil, bikinisiyle verdiği pozları sosyal medyada yayınladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma ilk yorum ise Esra Erol'dan geldi. Güzelliğiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, fit haliyle de dikkat çekti. İşte Hatice Şendil'in paylaştığı ve çok beğenilen tatil pozları...
11.07.2022 17:25 - Son Güncelleme: 11.07.2022 17:25
Ünlü oyuncu Hatice Şendil, başrolünü üstlendiği dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil ardından tatile çıktı.