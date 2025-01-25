SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Hastalığıyla herkesi korkutmuştu! Zerrin Özer vasiyetini açıkladı! “Cenazemde o şarkı çalsın”

Basit Numaralar, Son Mektup, Paşa Gönlüm, Dünya Tatlısı ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazınan Zerrin Özer, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündem olmuştu. Şimdilerde yeniden sahnelere çıkmaya hazırlanan Özer'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Ünlü şarkıcı, vasiyetini açıkladı. İşte Zerrin Özer'in vasiyeti...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 15:21 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 15:21
Hastalığıyla herkesi korkutmuştu! Zerrin Özer vasiyetini açıkladı! Cenazemde o şarkı çalsın

Son Mektup, Paşa Gönlüm, Dünya Tatlısı gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle sahnelere uzun bir süre ara vermişti.

Hastalığıyla herkesi korkutmuştu! Zerrin Özer vasiyetini açıkladı! Cenazemde o şarkı çalsın

2023 yılında ciddi bir rahatsızlık geçirmiş ve darülacezede tedavi gören ünlü şarkıcı, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Hastalığıyla herkesi korkutmuştu! Zerrin Özer vasiyetini açıkladı! Cenazemde o şarkı çalsın

Darülacezede tedavi görmesinin nedenini açıklayan Özer, "İyi bir doktor oradaysa tabii ki oraya gideceğim" dedi.

Hastalığıyla herkesi korkutmuştu! Zerrin Özer vasiyetini açıkladı! Cenazemde o şarkı çalsın

O dönem yaşadıklarını anlatan şarkıcı şunları söyledi: "Benim çok baş dönmelerim vardı. Ben vertigo olduğunu zannediyordum, sonra beyin tomografisi istendi benden.

Hastalığıyla herkesi korkutmuştu! Zerrin Özer vasiyetini açıkladı! Cenazemde o şarkı çalsın

Orada görülüyor ki beyincikteki iki damarda tıkanma var. Sarhoş değilim diye yazı yazmak istedim. İstem dışı hareketlerde yaşıyorsunuz"

Hastalığıyla herkesi korkutmuştu! Zerrin Özer vasiyetini açıkladı! Cenazemde o şarkı çalsın

Amerika'ya gitmesine annesinin izin vermediğini söyleyen ve bu yüzden pişman olduğunu dile getirdi.

Hastalığıyla herkesi korkutmuştu! Zerrin Özer vasiyetini açıkladı! Cenazemde o şarkı çalsın

Özer, "Anneciğime Amerika'ya gideceğimde kararlı olduğumu söylerdim ve giderdim. Şu anda zaten dünyadan sesleniyor olurdum" ifadelerini kullandı.

Hastalığıyla herkesi korkutmuştu! Zerrin Özer vasiyetini açıkladı! Cenazemde o şarkı çalsın

Hayatının film olmasıyla ilgili de konuşan Özer, şöyle konuştu: "Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim.

Hastalığıyla herkesi korkutmuştu! Zerrin Özer vasiyetini açıkladı! Cenazemde o şarkı çalsın

Serenay'ı çok seviyorum. Yaşarken o kıymet ve değer verilmeli sanatçıya. Her şey zamanında güzel"

Hastalığıyla herkesi korkutmuştu! Zerrin Özer vasiyetini açıkladı! Cenazemde o şarkı çalsın

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Kanal D 'ye konuşan Özer, vasiyetini de açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Janis Joplin hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor, Little Girl Blue o çalsın cenazemde" dedi.

Hastalığıyla herkesi korkutmuştu! Zerrin Özer vasiyetini açıkladı! Cenazemde o şarkı çalsın

Zerrin Özer