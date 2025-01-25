Hastalığıyla herkesi korkutmuştu! Zerrin Özer vasiyetini açıkladı! “Cenazemde o şarkı çalsın”

Amerika'ya gitmesine annesinin izin vermediğini söyleyen ve bu yüzden pişman olduğunu dile getirdi.

Özer, "Anneciğime Amerika'ya gideceğimde kararlı olduğumu söylerdim ve giderdim. Şu anda zaten dünyadan sesleniyor olurdum" ifadelerini kullandı.

Hayatının film olmasıyla ilgili de konuşan Özer, şöyle konuştu: "Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim.

Serenay'ı çok seviyorum. Yaşarken o kıymet ve değer verilmeli sanatçıya. Her şey zamanında güzel"