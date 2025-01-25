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Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

Hacı Sabancı'nın hakkında açılan babalık davasında yapılan DNA incelemesi sonucu 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu anlaşılmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı'dan mutlu aile pozları peş peşe gelmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Nazlı Sabancı, dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi ve kızı Arzu Alara'nın son halini yayınladı. İşte Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın kızı Arzu Alara...

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 16:12 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 16:12
Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı Sabancı, Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan gayrimeşru çocuk iddiaları büyük yankı uyandırdı.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

Hacı Sabancı'ya 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğu iddiasıyla Fatma D. tarafından dava açıldı. Sabancı mahkeme kararı sonucunda Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği verdi.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

Yapılan babalık testinin sonucunda Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıktı.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olayın ardından Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı'dan mutlu aile pozları peş peşe geldi.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

Hacı Sabancı, 2017 yılından beri aşk yaşadığı ve 2021'de evlendiği eşi Nazlı Sabancı ile kızı Arzu Alara Sabancı'yla birlikte verdiği aile pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Sabancı, mutlu aile pozunda kızının yüzünü gizledi.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

Nazlı Sabancı da bir süre sonra Hacı Sabancı ile fotoğrafına kalp emojisi koyup paylaştı ve eşinin yanında olduğunu herkese ilan etti.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

İŞTE KIZLARI ARZU ALARA!

Sosyal medyayı aktif kullanan Nazlı Sabancı, dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

Sabancı, kızı Arzu Alara'nın son halini Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

Kısa sürede gündem olan paylaşım birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın kızları için "Maşallah kocaman olmuş", "Hangi ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

İşte Nazlı Sabancı'nın o paylaşımı...

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

İLK AÇIKLAMA

4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğunun kesinleşmesinin ardından Hacı Sabancı'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü iş insanı "Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda" demişti.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

Sabancı "Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz" sorusunu da "Avukatlar biliyor o konuları" diye yanıtlamıştı.