Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı Sabancı, Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan gayrimeşru çocuk iddiaları büyük yankı uyandırdı.
Hacı Sabancı'ya 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğu iddiasıyla Fatma D. tarafından dava açıldı. Sabancı mahkeme kararı sonucunda Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği verdi.
Yapılan babalık testinin sonucunda Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıktı.
Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olayın ardından Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı'dan mutlu aile pozları peş peşe geldi.
Hacı Sabancı, 2017 yılından beri aşk yaşadığı ve 2021'de evlendiği eşi Nazlı Sabancı ile kızı Arzu Alara Sabancı'yla birlikte verdiği aile pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Sabancı, mutlu aile pozunda kızının yüzünü gizledi.
Nazlı Sabancı da bir süre sonra Hacı Sabancı ile fotoğrafına kalp emojisi koyup paylaştı ve eşinin yanında olduğunu herkese ilan etti.
İŞTE KIZLARI ARZU ALARA!
Sosyal medyayı aktif kullanan Nazlı Sabancı, dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi.
Sabancı, kızı Arzu Alara'nın son halini Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.
Kısa sürede gündem olan paylaşım birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.
Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın kızları için "Maşallah kocaman olmuş", "Hangi ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı.
İşte Nazlı Sabancı'nın o paylaşımı...
İLK AÇIKLAMA
4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğunun kesinleşmesinin ardından Hacı Sabancı'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti.
Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü iş insanı "Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda" demişti.
Sabancı "Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz" sorusunu da "Avukatlar biliyor o konuları" diye yanıtlamıştı.