Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı! Hacı Sabancı’nın kızına bakın! Nazlı Sabancı son halini paylaştı

Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü iş insanı "Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda" demişti.