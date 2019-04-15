Hasan Şaş ile tartışan Volkan Demirel hakkında şok eden gerçek! Volkan Demirel meğer Tosun Paşa filminde...

Derbi öncesi Hasan Şaş ile gerginlk yaşayan Volkan Demirel'in Tosun Paşa filmindeki Seferoğullarından Suphi'nin yüz hatlarının benzerliği dikkat çekiyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 1- 1 bitmesiyle, Hasan Şaş ile Volkan Demirel arasında yaşanan gerginlik çok konuşulmaya başlandı. Ancak sosyal medyada bu konu kısa sürede Volkan Demirel'in Tosun Paşa filmindeki Suphi'ye benzerliğine döndü. İşte Volkan Demirel'den İrem Derici'ye, Hasan Şaş'tan Tuba Büyüküstü'ne kadar ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...