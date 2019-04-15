Hasan Şaş ile tartışan Volkan Demirel hakkında şok eden gerçek! Volkan Demirel meğer Tosun Paşa filminde...
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde Hasan Şaş ile gerilim yaşayan Volkan Demirel'e ikizi kadar benzeyen bir isim ortaya çıktı. Kadıköy'de, Fenerbahçe'nin evinde oynanan maçın berabere kalmasından çok, Hasan Şaş ile Volkan Demirel arasında yaşanan gerginlik konuşuldu. Peki, başarılı kaleci Volkan Demirel, oyuncu olsaydı sizce kim olurdu? İşte Volkan Demirel'e ikizi kadar benzeyen ünlü...
15.04.2019 12:55
- Son Güncelleme: 15.04.2019 13:11
Derbi öncesi Hasan Şaş ile gerginlk yaşayan Volkan Demirel'in Tosun Paşa filmindeki Seferoğullarından Suphi'nin yüz hatlarının benzerliği dikkat çekiyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 1- 1 bitmesiyle, Hasan Şaş ile Volkan Demirel arasında yaşanan gerginlik çok konuşulmaya başlandı. Ancak sosyal medyada bu konu kısa sürede Volkan Demirel'in Tosun Paşa filmindeki Suphi'ye benzerliğine döndü. İşte Volkan Demirel'den İrem Derici'ye, Hasan Şaş'tan Tuba Büyüküstü'ne kadar ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...
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