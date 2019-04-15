GaleriMagazin

Hasan Şaş ile tartışan Volkan Demirel hakkında şok eden gerçek! Volkan Demirel meğer Tosun Paşa filminde...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde Hasan Şaş ile gerilim yaşayan Volkan Demirel'e ikizi kadar benzeyen bir isim ortaya çıktı. Kadıköy'de, Fenerbahçe'nin evinde oynanan maçın berabere kalmasından çok, Hasan Şaş ile Volkan Demirel arasında yaşanan gerginlik konuşuldu. Peki, başarılı kaleci Volkan Demirel, oyuncu olsaydı sizce kim olurdu? İşte Volkan Demirel'e ikizi kadar benzeyen ünlü...

15.04.2019 12:55 - Son Güncelleme: 15.04.2019 13:11
Hasan Şaş ile tartışan Volkan Demirel hakkında şok eden gerçek! Volkan Demirel meğer Tosun Paşa filminde...

Derbi öncesi Hasan Şaş ile gerginlk yaşayan Volkan Demirel'in Tosun Paşa filmindeki Seferoğullarından Suphi'nin yüz hatlarının benzerliği dikkat çekiyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 1- 1 bitmesiyle, Hasan Şaş ile Volkan Demirel arasında yaşanan gerginlik çok konuşulmaya başlandı. Ancak sosyal medyada bu konu kısa sürede Volkan Demirel'in Tosun Paşa filmindeki Suphi'ye benzerliğine döndü. İşte Volkan Demirel'den İrem Derici'ye, Hasan Şaş'tan Tuba Büyüküstü'ne kadar ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...

Hasan Şaş ile tartışan Volkan Demirel hakkında şok eden gerçek! Volkan Demirel meğer Tosun Paşa filminde...

Buna benzerlik değil ikizlik denir! Görenleri hayrete düşüren benzerliklere, ünlülerin kendileri bile şaştı kaldı. Bu kez bu benzerliklerin odağında son dönemin başarılı oyuncularından Can Yaman var. Can Yaman'ın meğer Hollywood'da abisi varmış!

Hasan Şaş ile tartışan Volkan Demirel hakkında şok eden gerçek! Volkan Demirel meğer Tosun Paşa filminde...

Can Yaman ve dünyaca ünlü aktör Jason Momoa'nın benzerlikleri görenleri şaşırttı.

Hasan Şaş ile tartışan Volkan Demirel hakkında şok eden gerçek! Volkan Demirel meğer Tosun Paşa filminde...

Game of Thrones dizisiyle Türkiye'de de binlerce hayran kazanan Khal Drogo rolündeki Momoa, şimdilerde ise Frontier dizisinde boy gösteriyor. Can Yaman ile fotoğraflarını yan yana görenler ise kardeş zannediyor.

Hasan Şaş ile tartışan Volkan Demirel hakkında şok eden gerçek! Volkan Demirel meğer Tosun Paşa filminde...

Şarkılarının yanı sıra yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çeken İrem Derici, kendisine ikiz kardeşi kadar benzeyen Amerikan güreşçinin fotoğrafını paylaştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sibel Can gözyaşlarını tutamadı! Kıyafetiyle dikkat çeken Sibel Can kaç yaşında?
Sibel Can gözyaşlarını tutamadı! Kıyafetiyle dikkat çeken Sibel Can kaç yaşında?