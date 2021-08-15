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Haberler Magazin Harbiye’yi inleten Yıldız Tilbe itirafları peş peşe sıraladı! Esprileriyle kırdı geçirdi şarkının sözlerini unutunca bakın ne yaptı

Harbiye’yi inleten Yıldız Tilbe itirafları peş peşe sıraladı! Esprileriyle kırdı geçirdi şarkının sözlerini unutunca bakın ne yaptı

Harbiye'yi inleten Yıldız Tilbe itirafları peş peşe sıraladı! Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Yıldız Tilbe, şarkılarının yanı sıra itirafları ve esprileriyle geceye damga vurdu. İşte Yıldız Tilbe'nin Harbiye konserinde yaşananlar...

15.08.2021 09:22 - Son Güncelleme: 15.08.2021 09:22
Harbiye’yi inleten Yıldız Tilbe itirafları peş peşe sıraladı! Esprileriyle kırdı geçirdi şarkının sözlerini unutunca bakın ne yaptı

Güçlü sesi ile dinleyicileri büyüleyen Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

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Harbiye’yi inleten Yıldız Tilbe itirafları peş peşe sıraladı! Esprileriyle kırdı geçirdi şarkının sözlerini unutunca bakın ne yaptı

Performansıyla bir kez daha kendisine hayran bırakan Tilbe, şarkılarının yanı sıra itirafları ve esprileriyle geceye damga vurdu.

Harbiye’yi inleten Yıldız Tilbe itirafları peş peşe sıraladı! Esprileriyle kırdı geçirdi şarkının sözlerini unutunca bakın ne yaptı

'Delikanlım', 'Emi', 'Haberi Olsun' gibi çok sevilen şarkılarını seyircisiyle birlikte seslendiren ünlü şarkıcı, 'Şivesi Sensin Aşkın' adlı parçasını okurken beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı.

Harbiye’yi inleten Yıldız Tilbe itirafları peş peşe sıraladı! Esprileriyle kırdı geçirdi şarkının sözlerini unutunca bakın ne yaptı

Şivesi Sensin Aşkın' şarkısını yarıda kesen Yıldız Tilbe, "Pandemide 1.5 yıl geçti. Bu şarkının sözlerini unutmuşum. Hepinizden çok özür dilerim" şeklinde konuştu.

Harbiye’yi inleten Yıldız Tilbe itirafları peş peşe sıraladı! Esprileriyle kırdı geçirdi şarkının sözlerini unutunca bakın ne yaptı

Ünlü şarkıcı, sevgilerini ismini haykırarak dile getiren hayranlarına "Sakin yavrum ya. Korkarım ben. Yavaş söyle sevdiğini. Böylesi daha makbul bak" diyerek sahneden öpücükler yolladı.

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