Harbiye’yi inleten Yıldız Tilbe itirafları peş peşe sıraladı! Esprileriyle kırdı geçirdi şarkının sözlerini unutunca bakın ne yaptı
Harbiye'yi inleten Yıldız Tilbe itirafları peş peşe sıraladı! Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Yıldız Tilbe, şarkılarının yanı sıra itirafları ve esprileriyle geceye damga vurdu. İşte Yıldız Tilbe'nin Harbiye konserinde yaşananlar...
15.08.2021 09:22
- Son Güncelleme: 15.08.2021 09:22
Güçlü sesi ile dinleyicileri büyüleyen Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.
Şivesi Sensin Aşkın' şarkısını yarıda kesen Yıldız Tilbe, "Pandemide 1.5 yıl geçti. Bu şarkının sözlerini unutmuşum. Hepinizden çok özür dilerim" şeklinde konuştu.