Hanzo'nun seksi doktoru Meral Zeren'in son hali yürek sızlattı: 'Yıllar Yeşilçam güzeline acımasız davranmış'' Kemal Sunal'ın Hülya'sıydı...

Türk sinemasının kalbinde yer eden Yeşilçam, unutulmaz filmleri ve yetenekli oyuncularıyla sinema tarihimizde özel bir yere sahip. Bu dönemin en parlak yıldızlarından biri olan Meral Zeren, "Şaşkın Damat", "Salako", "Köyden İndim Şehire" ve "Salak Milyoner" gibi klasikleşmiş yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Kemal Sunal ile olan unutulmaz partnerliği ve ekranlara yansıttığı uyum, Zeren'i Türk sinemasının en sevilen isimlerinden biri haline getirdi. Güzelliği ve zarafetiyle de izleyicilerin hafızalarına kazınan bu özel oyuncu, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan son fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi. Ancak, yılların acımasız etkisiyle değişen Zeren'in son hali, hayranlarını derinden etkiledi ve üzdü. Bu görüntüler, Yeşilçam'ın altın çağını özleyenler için duygusal bir hatırlatma niteliği taşıyor.