Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı herkesten aynı yorum yağdı! Kalça dansı, ayak okşatması bitti şimdi de...
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı görenlerin hepsi aynı yorumu yaptı! Kalça dansı, ayak okşatması bitti şimdi de derin göğüs dekolteli paylaşımıyla gündeme geldi. Skandal dans videosunun ardından tepki çeken ve işinden kovulan Hande Sarıoğlu Instagram paylaşımları ile son dönemde sık sık adından söz ettiriyor. Son olarak göğüs dekolteli paylaşımı ile takipçilerinin karşısına çıkan ve "Telefonu ters çevirin" notunu yazan Hande'ye sosyal medyada yorum yağdı.
20.10.2021 14:32
- Son Güncelleme: 20.10.2021 14:36
"GÖĞÜSLERDEN KALP ÇIKTI"
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı herkesten aynı yorum yağdı! Kalça dansı, ayak okşatması bitti şimdi de göpüs dekolteli pozlarıyla gündeme geliyor Hande Sarıoğlu...
Habertürk'te spikerlik yaptığı dönemde sosyal medya hesabından oryantal dans ettiği anları paylaşan Hande Sarıoğlu, bir anda ülkenin gündemine oturmuştu.