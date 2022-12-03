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Haberler Magazin Hande Sarıoğlu alev alev yanıyor 'doğalgaz yakmıyorum ben yanıyorum...' Spikerlikten kovulduktan sonra bir haller olmuştu şimdi de....

Hande Sarıoğlu alev alev yanıyor 'doğalgaz yakmıyorum ben yanıyorum...' Spikerlikten kovulduktan sonra bir haller olmuştu şimdi de....

Spikerlik görevinden ayrıldıktan sonra Youtube'da sunuculuğa devam eden Hande Sarıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Cüretkar paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Hande Sarıoğlu önceki gün öyle bir paylaşım yaptı ki gören duyan inanamadı. 'Alev alev yanıyorum' diyen Sarıoğlu herkesi şoke etti. İşte haberin detayları...

03.12.2022 10:41 - Son Güncelleme: 03.12.2022 10:41
Hande Sarıoğlu alev alev yanıyor ’doğalgaz yakmıyorum ben yanıyorum...’ Spikerlikten kovulduktan sonra bir haller olmuştu şimdi de....

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu son günlerde kalça dansıyla adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Sarıoğlu alev alev yanıyor ’doğalgaz yakmıyorum ben yanıyorum...’ Spikerlikten kovulduktan sonra bir haller olmuştu şimdi de....

Hayatında kimse olmamasına dair de sık sık yorumlara maruz kalan Hande Sarıoğlu "Şöyle bir şey, bu kızın sevgilisi nasıl yok merak ediyor insanlar. Bir de ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım, arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi" demişti.

Hande Sarıoğlu alev alev yanıyor ’doğalgaz yakmıyorum ben yanıyorum...’ Spikerlikten kovulduktan sonra bir haller olmuştu şimdi de....

İddialı tarzıyla adından söz ettiren Sarıoğlu son yayınında yine hayranlarının dikkatini çekti.

Hande Sarıoğlu alev alev yanıyor ’doğalgaz yakmıyorum ben yanıyorum...’ Spikerlikten kovulduktan sonra bir haller olmuştu şimdi de....

Doğal gaz faturalarına dair kendince önlem alan spiker güldüren bir yorum yaptı.

Hande Sarıoğlu alev alev yanıyor ’doğalgaz yakmıyorum ben yanıyorum...’ Spikerlikten kovulduktan sonra bir haller olmuştu şimdi de....

Hande Sarıoğlu açıklamasında "Kar, kış, kıyamet... Biz arkadaşlar doğal gaz faturası ödemiyoruz çünkü evde doğal gaz yakmıyoruz. Neden çünkü ben alev alev yanıyorum. Benim ateşimle ısınıyoruz." dedi.

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