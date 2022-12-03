Kardeşlerim'in Sarp'ı Atakan Özkaya'nın sevgilisi Aldatmak'ın yıldızı çıktı! Aşk pozları sosyal medyayı yerinden oynattı
Atv ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim, cumartesi günleri zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Eren Kardeşler'in bu sezon başının belası olan hem de Ömer'in kardeşi olan Sarp karakteri, karakterlere türlü türlü çoraplar örüyor. Sarp karakterini canlandıran Atakan Özkaya ise son günlerin en çok araştırılan isimlerinden biri. Özel hayatı merak edilen edilen genç oyuncu geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle yayınlandığı pozla olay oldu. Özkaya'nın sevgilisi Aldatmak'ın yıldızı çıktı. İşte başkaya Atakan Özkaya olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
03.12.2022 09:57 - Son Güncelleme: 03.12.2022 09:57
Kardeşlerim'de bu sezon Sarp karakteri izleyicilere saç baş yolduruyor desek yeridir. Atakan Özkaya, 1998 yılı İstanbul doğumludur ve oyuncudur. Özkaya, Maltepe Belediyesi Kent Konseyi ve Beykent Üniversitesinde oyunculuk eğitimi gördü.
Kardeşlerim dizisiyle bir anda sosyal medyada yıldızı parlayan Atakan Özkaya geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı. Sevgilisinin kim olduğunu görenler ise şaştı kaldı. İşte başta Atakan Özkaya olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.