Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya’nın sevgilisi Aldatmak’ın yıldızı çıktı! Aşk pozları sosyal medyayı yerinden oynattı

Kardeşlerim dizisiyle bir anda sosyal medyada yıldızı parlayan Atakan Özkaya geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı. Sevgilisinin kim olduğunu görenler ise şaştı kaldı. İşte başta Atakan Özkaya olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.