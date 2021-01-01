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Hande Erçel'in yılbaşı gecesi giydiği dekolte kıyafeti olay olmuştu! 26 yaşındaki Hande Erçel de estetik harikası çıktı

Hande Erçel bir yılbaşı programına konuk olması ile dikkatleri üzerine topladı. Dizideki rol arkadaşı Kerem Bursin ile programa katılan Hande Erçel'in hayatıyla ilgili bilgiler yeniden merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra adı dizi partneri Kerem Bürsin ile anılan Hande Erçel eski fotoğraflarıyla hayranlarını şaşırttı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hande Erçel kilolu olduğu yıllardaki estetiksiz hali ile gündem oldu. Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan Hande Erçel'in eski mayolu pozları şimdiki halinden oldukça farklı. İşte Hande Erçel'in estetiksiz hali...

01.01.2021 12:05 - Son Güncelleme: 01.01.2021 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





