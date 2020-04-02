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Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi sosyal medyayı salladı! 'Annesinden çok teyzesine benziyor!'

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz Aralık ayında kızı Mavi Aylin'i kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Instagram hesabından doğum videosunu paylaşan Gamze Erçel, herkesi duygulandırmıştı. Hamilelik sürecinde ablası Gamze Erçel'i tek bir an bile olsun yalnız bırakmayan hatta doğuma bile giren oyuncu Hande Erçel ve yeğeni sosyal medya gündeminde! Gamze Erçel kızının yüzünün tam göründüğü bir fotoğrafı paylaştı, herkes teyzesi Gamze Erçel'e benzetti. İşte Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi...

02.04.2020 13:20 - Son Güncelleme: 02.04.2020 13:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





