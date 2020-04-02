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Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi sosyal medyayı salladı! 'Annesinden çok teyzesine benziyor!'

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz Aralık ayında kızı Mavi Aylin'i kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Instagram hesabından doğum videosunu paylaşan Gamze Erçel, herkesi duygulandırmıştı. Hamilelik sürecinde ablası Gamze Erçel'i tek bir an bile olsun yalnız bırakmayan hatta doğuma bile giren oyuncu Hande Erçel ve yeğeni sosyal medya gündeminde! Gamze Erçel kızının yüzünün tam göründüğü bir fotoğrafı paylaştı, herkes teyzesi Gamze Erçel'e benzetti. İşte Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi...

02.04.2020 13:20 - Son Güncelleme: 02.04.2020 13:39
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi sosyal medyayı salladı! 'Annesinden çok teyzesine benziyor!'

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel paylaştı, sosyal medya 'aynı teyzesi' dedi. Oyuncu Gamze Erçeli annesi Aylin Erçel, 10 Ocak'ta vefat etti. Erçel, annesinin ölümünden sonra desteğini esirgemeyen ayrıldığı sevgilisi Murat Dalkılıç ile barışmış ve çift yeniden birlikte yaşamaya başlamıştı.

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Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi sosyal medyayı salladı! 'Annesinden çok teyzesine benziyor!'

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ise yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile nisan ayında evlendi. Abla Erçel, kısa bir süre sonra kızı Aylin Mavi'yi kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi sosyal medyayı salladı! 'Annesinden çok teyzesine benziyor!'

Kızı Mavi'nin 1 aylık halini yüzü görünür bir şekilde paylaşan anne Erçel'in gönderisine beğeni yağdı. Küçük Mavi, teyzesi Hande Erçel'e benzerliği ile dikkat çekti.

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi sosyal medyayı salladı! 'Annesinden çok teyzesine benziyor!'

İşte Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi...

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi sosyal medyayı salladı! 'Annesinden çok teyzesine benziyor!'

Gamze Erçel ve kızı Aylin Mavi...

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