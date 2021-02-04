Hande Erçel’in sürpriz paylaşımı sosyal medyayı salladı! İlk mesaj bakın kimden...

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Hande Erçel... Yaşından aşk hayatına ve ailesine kadar her konuda hayranları tarafından mercek altına alınan Hande Erçel'in güzelliği dillere destan. Dünyanın En Güzel Kadınları 2020 listesinde 1. sıraya yerleşen Hande Erçel, Instagram'ı aktif kullanıyor. Son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çeken oyuncu Hande Erçel'e ilk mesaj bakın kimden geldi.

04.02.2021 14:33 - Son Güncelleme: 04.02.2021 15:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





