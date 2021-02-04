Hande Erçel’in sürpriz paylaşımı sosyal medyayı salladı! İlk mesaj bakın kimden...
Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Hande Erçel... Yaşından aşk hayatına ve ailesine kadar her konuda hayranları tarafından mercek altına alınan Hande Erçel'in güzelliği dillere destan. Dünyanın En Güzel Kadınları 2020 listesinde 1. sıraya yerleşen Hande Erçel, Instagram'ı aktif kullanıyor. Son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çeken oyuncu Hande Erçel'e ilk mesaj bakın kimden geldi.
Hande Erçel'in sürpriz paylaşımı sosyal medyayı salladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Erçel, son dönemde yıldızı parlayan isimler arasında. Bazen Kerem Bürsin ile de canlı yayınlarda buluşan oyuncu, gündemde olmanın da keyfini sürüyor. Son Instagram paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel'e herkes Kerem Bürsin'den bir yorum bekledi. Ancak Bürsin, sadece beğeni yapmakla yetindi. Hande Erçel'in yaptığı paylaşıma ilk yorum ise ablası Gamze Erçel'den geldi.
HANDE ERÇEL KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?
Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde tamamlayan Hande Erçel, 2015 yılında katılmış olduğu Azerbaycan'da düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekti.