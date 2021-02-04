Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya babasının mezarı başında yeni yaşını karşıladı! 'Kara kızın 30 oldu'
Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya babasının mezarı başında yeni yaşını karşıladı! Instagram'dan fotoğraf paylaşan başarılı oyuncu, "Ben babamı çok özledim. Kara kızın 30 oldu. Şimdi yeni yaşımı kucaklıyorum yanıbaşında. Canım babam, biz senden razıyız, Allah da senden razı olsun." notuyla takipçilerinin boğazını düğümledi. Oyuncu Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya kalp krizi sonucu 2019 yılında vefat etti.
'KARA KIZIN 30 OLDU'
Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya babasının mezarı başında yeni yaşını karşıladı! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Lena karakteri ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
Doğum gününde, babasını kaybetmenin acısını yaşan Seray Kaya geçen yıl duygusal bir yazı kaleme almıştı. Kaya, paylaşımına, "Babam... Hani derler ya babasının kızı... Ben tam da babasının kızıydım. Büyüdükçe sana benzemenin gururunu yaşadım. Ve evet, sen olmaktan gurur duydum ve hep duyacağım. Sen her zaman bana merhameti, saygıyı, güçlü kalmayı öğrettin."
"Ben ağladığımda ''Arkanda dağ gibi baban var'' derdin. Ben hayatımın her zor anında gücümü senden aldım. Şimdi biliyorum ki daha da güçlü olma vakti. Belki aramızdan ayrıldın ama bildiğim bir şey var ki sen asıl şimdi doğru yerde gerçek kavuşmanı yaşıyorsun. Doğum günüm seninle benim aramda bir bağ babacım. Gidişinin o güne denk gelmesinin bir sebebi var biliyorum. Ve kavuşacağımız günü bekliyorum" notunu düşmüştü.