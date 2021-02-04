Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya babasının mezarı başında yeni yaşını karşıladı! 'Kara kızın 30 oldu'

"Ben ağladığımda ''Arkanda dağ gibi baban var'' derdin. Ben hayatımın her zor anında gücümü senden aldım. Şimdi biliyorum ki daha da güçlü olma vakti. Belki aramızdan ayrıldın ama bildiğim bir şey var ki sen asıl şimdi doğru yerde gerçek kavuşmanı yaşıyorsun. Doğum günüm seninle benim aramda bir bağ babacım. Gidişinin o güne denk gelmesinin bir sebebi var biliyorum. Ve kavuşacağımız günü bekliyorum" notunu düşmüştü.