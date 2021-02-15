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Hande Erçel'in gizlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Cam villasında ifşalanmamak için...

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılan Hande Erçel, son dönemin en çok kazanan isimlerinden biri. Parasını gayrimenkule yatıran Hande Erçel şimdilerde taşınma telaşında. Ev pozlarıyla Instagram'ı yıkıp geçmeyi başaran 27 yaşındaki oyuncu, 10 milyon TL'ye 2 katlı cam bir villa aldı. Yeni evinin keyfini çıkaran Erçel'in bir mimarlık şirketi ile de anlaştığı ve çok ciddi bir sözleşme imzalattığı ortaya çıktı.

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15.02.2021 11:36 - Son Güncelleme: 15.02.2021 11:48
Hande Erçel'in gizlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Cam villasında ifşalanmamak için...

İFŞALANMAMAK İÇİN SÖZLEŞME!

Hande Erçel'in gizlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra evini değiştirme kararı alan ve Çubuklu Vadi Evleri'nden taşınan Hande Erçel, yeni bir ev arayışına girmişti.

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Hande Erçel'in gizlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Cam villasında ifşalanmamak için...

Sonunda istediği gibi bir ev bulan 27 yaşındaki oyuncu, 10 milyon TL'ye iki katlı cam villa aldı. Şimdilerde yeni evinin keyfini çıkaran Hande Erçel, bir mimarlık şirketiyle anlaştı.

Hande Erçel'in gizlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Cam villasında ifşalanmamak için...

İstediği gibi bir ev bulan 27 yaşındaki oyuncu, 10 milyon TL'ye iki katlı cam villa aldı. Şimdilerde yeni evinin keyfini çıkaran Hande Erçel, bir mimarlık şirketiyle anlaştı.

Hande Erçel'in gizlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Cam villasında ifşalanmamak için...

Yeni evini baştan aşağı dekore ettiren Hande Erçel, mimarlık şirketi ile çok ciddi bir gizlilik sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme uyarınca mimarlık şirketi, ünlü oyuncunun evinin yerini ya da dekorunu hiçbir şekilde bir yerde paylaşamayacak veya referans olarak gösteremeyecek.

Hande Erçel'in gizlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Cam villasında ifşalanmamak için...

AĞIR MADDE!
1 milyon TL'ye yenilettiği evinin ifşa olmasını istemeyen Hande Erçel'in, bunun için de sözleşmeye ciddi bir tazminat maddesi koydurduğu iddia edildi.