Hande Erçel'in gizlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Cam villasında ifşalanmamak için...

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılan Hande Erçel, son dönemin en çok kazanan isimlerinden biri. Parasını gayrimenkule yatıran Hande Erçel şimdilerde taşınma telaşında. Ev pozlarıyla Instagram'ı yıkıp geçmeyi başaran 27 yaşındaki oyuncu, 10 milyon TL'ye 2 katlı cam bir villa aldı. Yeni evinin keyfini çıkaran Erçel'in bir mimarlık şirketi ile de anlaştığı ve çok ciddi bir sözleşme imzalattığı ortaya çıktı.