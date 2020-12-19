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Hande Erçel'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı! Kendine neler yaptın Hande! Hande Erçel estetiksiz haliyle adeta farklı biri

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. 26 yaşındaki oyuncu Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra şu sıralar rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılıyor. Ablası Gamze Erçel doğum yaptıktan sonra yeğeni Mavi ile de sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Sebebi ise eski hali. Hande Erçel'in estetiksiz görüntüleri gündemi fena sarstı. Aradaki fark sizi de çok şaşırtacak.

19.12.2020 17:36 - Son Güncelleme: 19.12.2020 17:36
Hande Erçel'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı! Kendine neler yaptın Hande! Hande Erçel estetiksiz haliyle adeta farklı biri

Son günlerin en popüler ismi hiç kuşkusuz 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel. Özellikle rol arkadaşı Kerem Bursin ile aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

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Hande Erçel'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı! Kendine neler yaptın Hande! Hande Erçel estetiksiz haliyle adeta farklı biri

Estetiksiz fotoğrafları yeniden konuşulan Hande Erçel'in bu görüntüleri, büyük değişimi kanıtlar nitelikte. İşte başta güzel oyuncu Hande Erçel olmak üzere ünlülerin yıllar içerisinde estetikle gelen değişimleri.

Hande Erçel'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı! Kendine neler yaptın Hande! Hande Erçel estetiksiz haliyle adeta farklı biri

Tuvana Türkay

Hande Erçel'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı! Kendine neler yaptın Hande! Hande Erçel estetiksiz haliyle adeta farklı biri

Gökçe Bahadır

Hande Erçel'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı! Kendine neler yaptın Hande! Hande Erçel estetiksiz haliyle adeta farklı biri
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