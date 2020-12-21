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Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç'tan gece gece gelen şok hamle! 'Dünyanın en güzel kadını' seçilen Hande Erçel'i...
Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç'tan gece gece gelen şok hamle! 'Dünyanın en güzel kadını' seçilen Hande Erçel'i...
Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç'tan gece gece gelen şok hamle! Dünyanın en güzel kadını seçilen Hande Erçel'i eski sevgilisi Murat Dalkılıç istemedi. Son 1 yılda 6 kilo verdi, Hollywood yanağı yaptırdı, (bölgedeki yağları aldırma işlemi), çene botoksu, dudak dolgusu, saç, makyaj giyim stili değiştirme derken Hande Erçel'in eski halinden eser kalmadı. Top Beauty World tarafından her yıl düzenlenen 'Dünyanın En Güzel Kadınları 2020' listesinde birinci sıraya yerleşen Hande Erçel ile eski sevgilisi şarkıcı Murat Dalkılıç cephesinde bomba bir gelişme yaşandı.
21.12.2020 12:33
- Son Güncelleme: 21.12.2020 13:00
Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç'tan gece gece gelen şok hamle magazin gündemine bomba gibi düştü. Önceki gün 'Dünyanın En Güzel Kadını 2020' listesiinde 99 rakibini geride bırakarak 1. sıraya yerleşen Hande Erçel ve eski sevgilisi hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Evlilik kararı aldıkları konuşulan ve uzun süre aynı evde yaşayan oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz temmuz ayında ayrılık kararı aldı.
GECE GECE SİLDİ GEÇTİ!
Dostça ayrıldıklarını söyleyen çiftten Murat Dalkılıç'ın son hamlesi kafaları karıştırdı. Başarılı şarkıcı sessiz sedasız eski aşkı Erçel'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Hande Erçel ise oyuncuyu takip etmeye devam ediyor.
Hande Erçel'in, sevgilisine, "Evlenelim ama birkaç yıl daha anne olmayı düşünmüyorum" dediği öne sürülmüştü. Bu sözler üzerine Murat Dalkılıç'ın hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.Çocuk konusunda fikir ayrılığını aşamayan ünlü çiftin, beraberliklerine bu yüzden nokta koyduğu iddia edildi.
26 yaşındaki Hande Erçel, Kerem Bürsin ile aşk iddilarından estetiksiz haline her gün magazin gündeminde yer alıyor... Son olarak Murat Dalkılıç ile birliktelik yaşayan Hande Erçel'in eski sevgilileri sosyal medya gündeminde. Hande Erçel başta olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri ve eşleri...