Hande Erçel'in çiçek kondurduğu bikinili pozları gözleri şenlendirdi! 'Güzelliğimle değil işimle konuşulmak istiyorum' diyen Hande...
Kerem Bürsin ile ilişkisini geçen aylarda sonlandıran ünlü oyuncu Hande Erçel, son günlerde Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddiaları doğru çıkarken, Vogue'un yeni sayısına konuk olan Hande Erçel'in pozları sosyal medyayı salladı. Açıklamalarıyla da gündemde yer bula Hande Erçel'in pozların binlerce beğeni ve yorum yağdı.
09.06.2022 14:20 - Son Güncelleme: 09.06.2022 14:20
Rol aldığı romantik komedi türündeki diziler ile büyük bir üne kavuşan Hande Erçel, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra paylaşımları ve özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Asıl çıkışını Sen Çal Kapımı dizisiyle yapan Erçel, dizideki partneri Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla da çok konuşuldu.
ÇİÇEKLİ BİKİNİSİYLE PEŞ PEŞE POZ VERDİ
Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan Hande Erçel, Vogue için kamera karşısına geçti.
''Güneş gibisin'', ''Güzelliğinden bayılsam yeridir'', ''Kraliçe'', ''O zaman yanalım'', ''Her şeyiyle ölçülü kadın: Hande Erçel''