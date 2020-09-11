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Hande Erçel'in babası Kaya Erçel'e bakın! 'Yeğeni Mavi bile daha çok benziyor'

Hande Erçel, babası Kaya Erçel ve yeğeni Aylin Mavi ile neşeli anlar geçirdi. Onlara iki de köpekleri eşlik edince, ortaya bu kalpleri ısıtan bir kare çıktı. O anları Instagram'da paylaşan Hande Erçel'in, babası Kaya Bey'e benzememesi daha çok hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'e benzemesi dikkatlerden kaçmadı. 26 yaşındaki oyuncu ile ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi Aylin'in benzerliği ise sosyal medya gündeminden düşmüyor. Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, kanser hastalığı nedeniyle geçtiğimiz yılın ocak ayında hayatını kaybetti.

11.09.2020 11:53 - Son Güncelleme: 11.09.2020 12:05
Hande Erçel'in babası Kaya Erçel'e bakın! 'Yeğeni Mavi bile daha çok benziyor'

Kerem Bürsin ile gündemden düşmeyen ve çok yakıştırılan oyuncu Hande Erçel, Kaya Erçel ve yeğeni Aylin Mavi ile neşeli anlar geçirdi. Onlara iki de köpekleri eşlik edince, ortaya kalpleri ısıtan kareler çıktı. Aylin Mavi'nin, teyzesine benzerliği gündemden düşmezken, sosyal medyada Hande Erçel'in babasından daha çok annesi Aylin Hanım'a benzediği yorumları yapıldı. İşte Hande Erçel, babası ve yeğeninin fotoğrafı başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

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Hande Erçel'in babası Kaya Erçel'e bakın! 'Yeğeni Mavi bile daha çok benziyor'

BARIŞ MURAT YAĞCI

Survivor'da yakın arkadaşı olarak bildiğimiz Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı, sevgilisini babası ile tanıştırdı.

Hande Erçel'in babası Kaya Erçel'e bakın! 'Yeğeni Mavi bile daha çok benziyor'

İkiliyi kapıda karşılayan baba Güven Yağcı, Nisa Bölükbaşı'yla tokalaşarak tanıştı.

Hande Erçel'in babası Kaya Erçel'e bakın! 'Yeğeni Mavi bile daha çok benziyor'

Güven Yağcı'nın yemekte ağırladığı gençler, yoldan geçerken kendilerini görüp fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Hande Erçel'in babası Kaya Erçel'e bakın! 'Yeğeni Mavi bile daha çok benziyor'

CEDİ OSMAN'IN ANNE VE BABASI

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