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Hande Erçel'in babası Kaya Erçel'e bakın! 'Yeğeni Mavi bile daha çok benziyor'

Hande Erçel, babası Kaya Erçel ve yeğeni Aylin Mavi ile neşeli anlar geçirdi. Onlara iki de köpekleri eşlik edince, ortaya bu kalpleri ısıtan bir kare çıktı. O anları Instagram'da paylaşan Hande Erçel'in, babası Kaya Bey'e benzememesi daha çok hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'e benzemesi dikkatlerden kaçmadı. 26 yaşındaki oyuncu ile ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi Aylin'in benzerliği ise sosyal medya gündeminden düşmüyor. Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, kanser hastalığı nedeniyle geçtiğimiz yılın ocak ayında hayatını kaybetti.

11.09.2020 11:53 - Son Güncelleme: 11.09.2020 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





