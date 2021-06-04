Hande Erçel'in aşk paylaşımına Kerem Bürsin'den karşılık gecikmedi! Karşı atağa geçen eski sevgili Serenay Sarıkaya ise...
Hande Erçel'in aşk paylaşımına Kerem Bürsin'den karşılık gecikmedi! Karşı atağa geçen eski sevgili Serenay Sarıkaya ise Instagram paylaşımlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Birlikte aynı projede yer alan Hande ile Kerem, sonunda aşklarını ilan etti. Dizi aşkı gerçeğe dönüşen ikiliden Hande Erçel, Instagram hesabından sevgilisi Kerem Bürsin ile fotoğrafını aşk dolu cümlelerle payaştı. Erçel'e Bürsin'den yanıt gecikmedi. Bu sırada ise Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya, Instagram'dan yaptığı ardı ardına paylaşımlarla sosyal medyada, 'Kerem tarafını seçti Serenay', 'Hande ile aynı zamanda fotoğraf paylaşıp dikkat çekmeye çalışmak mı?' dedirtti.
04.06.2021 14:45
- Son Güncelleme: 04.06.2021 14:48
HANDE VE KEREM AŞKA GELDİ SERENAY KARŞI ATAĞA GEÇTİ!
Hande Erçel'in aşk paylaşımına Kerem Bürsin'den karşılık gecikmedi! Bürsin'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ise aynı zaman diliminde yaptığı paylaşımlarla, "Serenay'dan karşı atak gecikmedi" dedirtti.
HANDE ERÇEL AŞKINI RESMEN İLAN ETTİ!
Hande Erçel, Kerem Bürsin ile aşkını geçtiğimiz günlerde resmenilan etti. 'Olduğunda öğreneceksiniz demiştim...' diyen utangaç aşıktan bomba açıklama geldi...
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İŞTE HAN-KER AŞKININ DETAYLARI...
Hande Erçel Kerem Bürsin ile ilişkisini şöyle ifade etti; "Aslında yeni bir ilişki zaten olduğunda da hemen haberiniz oldu. Her zaman söyledim ben olduğunda haberiniz olacak diye oldu ve öğrendiniz."
ÖNCE ARKADAŞTIK...
"Daha önceden başladığına dair haberler yazıldı ancak tamamen iş arkadaşıydık o zamanlar sonra, yeni ilişkiye döndü." dedi.
Bürsin ile fotoğrafını sayfasında paylaşan Erçel, atına "Güneş ışığı gibi hisseden insanlara yakın olun... Hayatımın en eğlenceli parçası, sana sahip olduğum için çok şanslıyım" notunu düştü. Kerem Bürsin'den sevgilisine yanıt gecikmedi. Bürsin, Hande Erçel'e "Gün ışığım" sözleriyle karşılık verdi.