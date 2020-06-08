Hande Erçel'den maddi zorluk çeken sevgilisi Murat Dalkılıç'a destek! Ayda 15 bin lira...
Hande Erçel, 'iyi günde de kötü günde de varım' dedi ve koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren sevgilisi Murat Dalkılıç'a destek çıktı. Güzel oyuncu 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç'ın maddi sıkıntı yaşaması nedeni ile evin kirasına ortak oldu.
08.06.2020 13:19
- Son Güncelleme: 08.06.2020 13:24
Magazin dünyasının popüler çiftlerinden olan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Oyuncu Merve Boluğur ile boşandıktan sonra Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Murat Dalkılıç, koronavirüs nedeni ile maddi zorluk yaşayınca sevgilisi Hande'den destek gecikmedi.
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