Hande Erçel'den maddi zorluk çeken sevgilisi Murat Dalkılıç'a destek! Ayda 15 bin lira...

Magazin dünyasının popüler çiftlerinden olan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Oyuncu Merve Boluğur ile boşandıktan sonra Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Murat Dalkılıç, koronavirüs nedeni ile maddi zorluk yaşayınca sevgilisi Hande'den destek gecikmedi.