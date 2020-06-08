Haberler Galeri Magazin Hande Erçel'den maddi zorluk çeken sevgilisi Murat Dalkılıç'a destek! Ayda 15 bin lira...

Hande Erçel'den maddi zorluk çeken sevgilisi Murat Dalkılıç'a destek! Ayda 15 bin lira...

Hande Erçel, 'iyi günde de kötü günde de varım' dedi ve koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren sevgilisi Murat Dalkılıç'a destek çıktı. Güzel oyuncu 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç'ın maddi sıkıntı yaşaması nedeni ile evin kirasına ortak oldu.

08.06.2020 13:19 - Son Güncelleme: 08.06.2020 13:24
Hande Erçel'den maddi zorluk çeken sevgilisi Murat Dalkılıç'a destek! Ayda 10 bin lira...

Magazin dünyasının popüler çiftlerinden olan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Oyuncu Merve Boluğur ile boşandıktan sonra Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Murat Dalkılıç, koronavirüs nedeni ile maddi zorluk yaşayınca sevgilisi Hande'den destek gecikmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel'den maddi zorluk çeken sevgilisi Murat Dalkılıç'a destek! Ayda 10 bin lira...

Bir süredir evlenmek istediğine dair mesajlar veren Murat Dalkılıç, üç yıldır birlikte olduğu Hande Erçel'i sonunda evliliğe ikna etmişti.

Hande Erçel'den maddi zorluk çeken sevgilisi Murat Dalkılıç'a destek! Ayda 10 bin lira...

HANDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Evlilik hazırlığı yapan ünlü çift, koronvirüs engeline takıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle maddi olarak zor günler geçiren Murat Dalkılıç, düğünü ertelemek zorunda kaldı.

Hande Erçel'den maddi zorluk çeken sevgilisi Murat Dalkılıç'a destek! Ayda 10 bin lira...

Maddi sıkıntıya giren Dalkılıç'a, sevgilisi yardım eli uzattı.

Hande Erçel'den maddi zorluk çeken sevgilisi Murat Dalkılıç'a destek! Ayda 10 bin lira...

Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı yeni bir dizi için çalışmaya başlayan Erçel, sevgilisine jest yaparak, kiranın yarısına ortak olmayı teklif etti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise fena yakalandı! Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine giden Hadise...
Hadise fena yakalandı! Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine giden Hadise...