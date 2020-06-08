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Hadise fena yakalandı! Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine giden Hadise...

Hadise - Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz gün sevgilisi Kaan Yıldırım'ın sette olması nedeni ile Benek'in yanında kalan Hadise, video paylaşmış ve Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu'nun hayranları bu duruma bir hayli üzülmüştü. Hadis, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi. Yaklaşık 70 gündür ünlü oyuncunun Ulus'ta bulunan evinde bir araya gelen ikili, dışarıda görüntü vermemeye çalışıyor. İşte Hadise'nin yakalandığı o anlar...

08.06.2020 12:10 - Son Güncelleme: 08.06.2020 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





