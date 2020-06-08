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Hadise fena yakalandı! Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine giden Hadise...

Hadise - Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz gün sevgilisi Kaan Yıldırım'ın sette olması nedeni ile Benek'in yanında kalan Hadise, video paylaşmış ve Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu'nun hayranları bu duruma bir hayli üzülmüştü. Hadis, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi. Yaklaşık 70 gündür ünlü oyuncunun Ulus'ta bulunan evinde bir araya gelen ikili, dışarıda görüntü vermemeye çalışıyor. İşte Hadise'nin yakalandığı o anlar...

08.06.2020 12:10 - Son Güncelleme: 08.06.2020 12:25
Hadise fena yakalandı! Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine giden Hadise...

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine girerken yakalandı. Bir süredir 33 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, bulduğu her fırsatta soluğu sevgilisinin evinde alıyor. Hadise, önceki gün yine sevgilisi Kaan Yıldırım'ı ziyaret etti.

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Hadise fena yakalandı! Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine giden Hadise...

Yaklaşık 70 gündür ünlü oyuncunun Ulus'ta bulunan evinde bir araya gelen ikili, dışarıda görüntü vermemeye çalışıyor.

Hadise fena yakalandı! Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine giden Hadise...

Hadise'nin, sevgilisinin oturduğu siteye girerken, güvenlik görevlileri tarafından ateşi ölçüldü. Ünlü şarkıcı, önceki gün Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Hadise fena yakalandı! Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine giden Hadise...

Bu paylaşımın ardından Yıldırım'ın evinden ayrılan Hadise, siteden çıkarken objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.

Hadise fena yakalandı! Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine giden Hadise...
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