Hande Erçel ve Mert Ramazan Demir'den yeni proje! "Mert'in yanında ablası gibi..." Yalı Çapkını'nın Ferit'i romantik komedi oynayacak!

Yalı Çapkını, Şahmaran ve Öğretmen gibi yapımlarda yer alarak büyük beğeni toplayan Mert Ramazan Demir'in Hande Erçel'le partner olacağı iddiaları ortalığı karıştırdı. Son olarak Hakan Sabancı ile yaptığı aşk tatiliyle gündeme gelen Hande Erçel'in kendisine sunulan bu projeye sıcak baktığı öğrenildi. Mert Ramazan Demir'in hayranları bu fikre şiddetle karşı çıkarken ikilinin hangi projede yer alacağı merak konusu oldu. İşte Mert Ramazan Demir ve Hande Erçel'in yeni filmi hakkında merak edilenler...