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Haberler Magazin 26’lık Solmaz Çiros’un son halini gören küçük dilini yuttu! Seda Sayan’ın gelin adayıydı! “Her yerin sallanmış ne hale geldin...”

26’lık Solmaz Çiros’un son halini gören küçük dilini yuttu! Seda Sayan’ın gelin adayıydı! “Her yerin sallanmış ne hale geldin...”

Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, özellikle kalça danslarıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Programın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Çiros, aylar önce yayınladığı görüntüleri tekrar gündeme getirdi. Kalça dansı yaptığı anları yayınlayan Çiros'un hem dansı hem son hali çok konuşuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı "Her yerin sallanmış ne hale geldin" derken bir başkası "Ah bide oynayabilse" dedi. İşte Solmaz Çiros'un o paylaşımı...

takvim.com.tr
28.04.2023 16:45 - Son Güncelleme: 28.04.2023 16:58
26’lık Solmaz Çiros’un son halini gören küçük dilini yuttu! Seda Sayan’ın gelin adayıydı! “Her yerin sallanmış ne hale geldin...”

Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği evlilik programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
26’lık Solmaz Çiros’un son halini gören küçük dilini yuttu! Seda Sayan’ın gelin adayıydı! “Her yerin sallanmış ne hale geldin...”

Özellikle kalça danslarıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Çiros, programın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

26’lık Solmaz Çiros’un son halini gören küçük dilini yuttu! Seda Sayan’ın gelin adayıydı! “Her yerin sallanmış ne hale geldin...”

Sosyal medyayı aktif kullanan Çiros, aylar önce yayınladığı görüntüleri tekrar gündeme getirdi.

26’lık Solmaz Çiros’un son halini gören küçük dilini yuttu! Seda Sayan’ın gelin adayıydı! “Her yerin sallanmış ne hale geldin...”

Kalça dansını yayınlayan genç kadın, tekrar yayınladığı görüntülerine "Bütün yaratıklara içi fesatlara gelsin" yorumunu ekledi.

26’lık Solmaz Çiros’un son halini gören küçük dilini yuttu! Seda Sayan’ın gelin adayıydı! “Her yerin sallanmış ne hale geldin...”

Hem kalça dansı hem de yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Çiros'a yapılan yorumlarda tekrar gündeme geldi.

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