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Hande Erçel ve Kerem Bürsin yakayı çok fena ele verdi böyle yakalandı! Kerem ve Hande geceyi birlikte geçirdi...

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılan Hande Erçel sık sık kalbinin boş olduğunu dile getirse de Kerem Bürsin'le aşk iddiaları durulmadı. Kerem Bursin ve Hande Erçel'ın sürekli yalanlamasına hatta sette aralarının açık olduğu haberlerine rağmen sonunda olanlar oldu. Rol aldıkları dizide iki aşığı canlandıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Erçel ve Bürsin'in, bir süredir birlikte yaşamaya başladığı öne sürüldü.

20.02.2021 10:08 - Son Güncelleme: 20.02.2021 10:08
Hande Erçel ve Kerem Bürsin yakayı çok fena ele verdi böyle yakalandı! Kerem ve Hande geceyi birlikte geçirdi...

Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun süredir aşk iddiaları ile gündemi meşgul ediyordu. Rol aldıkları dizide yakınlaştıkları konuşulan ikili, iddiaları güçlendirecek görüntüyle magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin yakayı çok fena ele verdi böyle yakalandı! Kerem ve Hande geceyi birlikte geçirdi...

Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Beykoz'da bir villaya taşınmıştı. Sürpriz taşınma sonrası Erçel'in rol arkadaşı Kerem Bürsin'den flaş bir hamle geldi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin yakayı çok fena ele verdi böyle yakalandı! Kerem ve Hande geceyi birlikte geçirdi...

Magazin D'nin iddiasına göre; Bürsin'in Hande Erçel'den uzak kalmamak adına yanına taşındığı öne sürüldü. Dün geceyi birlikte geçirdikleri iddia edilen ikili, evin önünde basın mensuplarını görünce birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin yakayı çok fena ele verdi böyle yakalandı! Kerem ve Hande geceyi birlikte geçirdi...

Erçel, kendi arabasını önden gönderip Bürsin ile birlikte set aracına bindi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin yakayı çok fena ele verdi böyle yakalandı! Kerem ve Hande geceyi birlikte geçirdi...

İkili, rol aldıkları dizilerinin Kuzguncuk'taki setine geçti.