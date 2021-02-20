Hande Erçel ve Kerem Bürsin yakayı çok fena ele verdi böyle yakalandı! Kerem ve Hande geceyi birlikte geçirdi...
Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılan Hande Erçel sık sık kalbinin boş olduğunu dile getirse de Kerem Bürsin'le aşk iddiaları durulmadı. Kerem Bursin ve Hande Erçel'ın sürekli yalanlamasına hatta sette aralarının açık olduğu haberlerine rağmen sonunda olanlar oldu. Rol aldıkları dizide iki aşığı canlandıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Erçel ve Bürsin'in, bir süredir birlikte yaşamaya başladığı öne sürüldü.
20.02.2021 10:08
- Son Güncelleme: 20.02.2021 10:08