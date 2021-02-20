Hande Erçel ve Kerem Bürsin yakayı çok fena ele verdi böyle yakalandı! Kerem ve Hande geceyi birlikte geçirdi...

Magazin D'nin iddiasına göre; Bürsin'in Hande Erçel'den uzak kalmamak adına yanına taşındığı öne sürüldü. Dün geceyi birlikte geçirdikleri iddia edilen ikili, evin önünde basın mensuplarını görünce birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.