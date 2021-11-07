Hande Erçel paylaşımıyla ortalığı yakıp yıktı! Görenler hayran oldu! Seksi oyuncu kusursuz vücudunu sergiledi herkesi mest etti!
Aşk hayatı ve güzelliği ile son dönemlerin en çok konuşulan ismi Hande Erçel ortalığı yine yakıp yıktı. Geçtiğimiz günlerde gittiği New York'taki pozlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel 25,2 milyon takipçili İnstagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla konuşuldu. Evden çekindiği pozunu sosyal medya hesabında yayınlayan Erçel'in paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yapıldı. Bacaklarını ve karın kaslarını sergileyen ünlü oyuncunun bu sportif hali çok beğenildi.
07.11.2021 17:30
- Son Güncelleme: 07.11.2021 17:31
Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde oynayan 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz günlerde New York'a gitmiş ve orada birbirinden güzel fotoğraflar çekip sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü oyuncu günden güne güzelleşiyor. Şimdi de ev halini paylaşan Erçel herkesi mest etti. Doğal haliyle çok beğenilen Erçel'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
HAYATININ DÖNÜM NOKTASINI SÖYLEDİ
Hande Erçel, yaptığı röportajda da hayatının dönüm noktası olan olayla ilgili konuşmuştu.
Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin ile aşkını Maldivler'de ilan eden Hande Erçel, annesi Aylin Erçel'i 2019'da kanser sebebiyle kaybetmişti.