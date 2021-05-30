Hande Erçel Kerem Bürsin ile aşkını resmen ilan etti! 'Olduğunda öğreneceksiniz demiştim...' diyen utangaç aşıktan bomba açıklama

İŞTE HAN-KER AŞKININ DETAYLARI...

Hande Erçel Kerem Bürsin ile ilişkisini şöyle ifade etti; "Aslında yeni bir ilişki zaten olduğunda da hemen haberiniz oldu. Her zaman söyledim ben olduğunda haberiniz olacak diye oldu ve öğrendiniz."