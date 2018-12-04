Hande Erçel kendisine 'bazlama surat' diyen sosyal medya fenomenlerini mahkemeye verdi! Hande Erçel kimdir?
Hande Erçel kendisiyle dalga geçen sosyal medya fenomenlerini affetmedi. Kendisi için 'bazlama surat' diyenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Güzel oyuncu Hande Erçel'in avukatı, müvekkili aleyhinde yayınlanan video ile yazıların hakaret ve kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek görüntülere erişim yasağı talep etti. Sosyal medya fenomenlerinin durmadan uğraştığı Hande Erçel kimdir?
4 Aralık 2018 Salı, 17:43:59
Güncelleme: 17:52:50
Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre; Hande Erçel paylaştıkları eğlenceli videolarla dikkat çeken Burak Altındağ ve Alp Kılınç hakkında suç duyurusunda bulundu.
ERÇEL'İN İNGİLİZCE KONUŞTUĞU VİDEOYLA DALGA GEÇMİŞLERDİ!
Burak Altındağ paylaşımlarından birinde Hande Erçel'in İngilizce konuştuğu videoyu ti'ye almıştı. Altındağ'ın yaptığı paylaşım yaklaşık 1.5 milyon kişi tarafından izlenmişti.
Kılınç da aynı şekilde paylaşımlarında Hande Erçel'in fotoğraf ve videolarını ti'ye alıyor ve binlerce görüntülenmeye ulaşıyordu.
BAZLAMA SURAT HANDE ERÇEL DEMİŞLERDİ!
Alp Kılınç, bir paylaşımında Hande Erçel için 'bazlama surat' demiş, bu lakap kısa sürede sosyal medyada olay olmuştu.
HANDE ERÇEL FENOMENLERİN HAKARETLERİNİ AFFETMEDİ!
'Bazlama' paylaşımları güzel oyuncu için bardağı taşıran son damla oldu. Erçel'in avukatı müvekkili aleyhinde yayınlanan video ile yazıların hakaret ve kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek görüntülere erişim yasağı talep etti.