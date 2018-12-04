Hande Erçel kendisine 'bazlama surat' diyen sosyal medya fenomenlerini mahkemeye verdi! Hande Erçel kimdir?

Hande Erçel kendisiyle dalga geçen sosyal medya fenomenlerini affetmedi. Kendisi için 'bazlama surat' diyenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Güzel oyuncu Hande Erçel'in avukatı, müvekkili aleyhinde yayınlanan video ile yazıların hakaret ve kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek görüntülere erişim yasağı talep etti. Sosyal medya fenomenlerinin durmadan uğraştığı Hande Erçel kimdir?

4 Aralık 2018 Salı, 17:43:59 Güncelleme: 17:52:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





