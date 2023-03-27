RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hande Erçel ile Boğaz keyfindeyken meğer çapkınlıktan da geri durmamış! Hakan Sabancı'nın o hamlesi fena ifşa oldu: "Erkek arkadaşının yaptığına bak"

Hande Erçel ile Boğaz keyfindeyken meğer çapkınlıktan da geri durmamış! Hakan Sabancı'nın o hamlesi fena ifşa oldu: "Erkek arkadaşının yaptığına bak"

Hande Erçel ile Boğaz keyfindeyken meğer çapkınlıktan da geri durmamış! Hakan Sabancı'nın o hamlesi fena ifşa oldu.Bugüne kadar çapkınlıklarıyla magazin manşetlerinde yer alan Hakan Sabancı'nın yeni aşkı Hande Erçel oldu. Ünlü oyuncu ile geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen Hakan Sabancı, Hande Erçel'in ailesine girdi. Pazar günü Boğaz'da keyif yapan aşıklarla ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Hande Erçel'in yanındayken Hakan Sabancı'nın çapkınlık peşinde olduğu ortaya çıktı. Erçel hayranları o anları işte böyle ifşaladı.

takvim.com.tr
27.03.2023 11:07 - Son Güncelleme: 27.03.2023 11:17
Hande Erçel ile Boğaz keyfindeyken meğer çapkınlıktan da geri durmamış! Hakan Sabancı’nın o hamlesi fena ifşa oldu: Erkek arkadaşının yaptığına bak

"ERKEK ARKADAŞININ YAPTIĞINA BAK"

Hande Erçel ile Boğaz keyfindeyken meğer çapkınlıktan da geri durmamış! Hakan Sabancı'nın o hamlesi fena ifşa oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel ile Boğaz keyfindeyken meğer çapkınlıktan da geri durmamış! Hakan Sabancı’nın o hamlesi fena ifşa oldu: Erkek arkadaşının yaptığına bak

Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkı tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz günlerde Hande'nin eski sevgilisi Murat Dalkılıç açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Pınar Eliçe'den Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı'ya olay sözler | VİDEO

Hande Erçel ile Boğaz keyfindeyken meğer çapkınlıktan da geri durmamış! Hakan Sabancı’nın o hamlesi fena ifşa oldu: Erkek arkadaşının yaptığına bak

"RAHATSIZ..."

Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkına bomba yorum! Önce eski eşi Merve Boluğur şimdi eski sevgilisi...

Hande Erçel ile Boğaz keyfindeyken meğer çapkınlıktan da geri durmamış! Hakan Sabancı’nın o hamlesi fena ifşa oldu: Erkek arkadaşının yaptığına bak

Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'la bir dönem aşk yaşayan Hakan Sabancı şimdi de eski sevgilisi Hande Erçel'le birlikte.

Hande Erçel ile Boğaz keyfindeyken meğer çapkınlıktan da geri durmamış! Hakan Sabancı’nın o hamlesi fena ifşa oldu: Erkek arkadaşının yaptığına bak

Murat Dalkılıç eski aşklarının Hakan Sabancı ile birlikte olması hakkında kendisine yöneltilen sorulara, "Rahatsız etmeyin insanları" yanıtını verdi.

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