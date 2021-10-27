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Hande Erçel havaalanında aşka geldi! Herkes onları seyretti! Kerem Bürsin'in hasretine dayanamadı tam 30 dakika boyunca...

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bir TV programına katılmak için gittiği İtalya'nın ardınan moda şovunun davetlisi olarak İspanya'ya gitti. Yurtdışındaki işlerinin sona ermesi sonrası Türkiye'ye dönen Bürsin'i havalanında sevgilisi Hande Erçel karşıladı. Erçel'in tam 30 dakika boyunca kendisini beklediğini öğrenen Bürsin, "Hiç beklemiyordum gerçekten" açıklamasında bulundu. Ünlü çiftin kavuşma anında herkes onları seyretti.

27.10.2021 12:02 - Son Güncelleme: 28.10.2021 00:59
Ayrılık sona erdi, ünlü çift kavuştu! Hande Erçel aşka geldi! Kerem Bürsin’in hasretine dayanamadı havaalanında tam 30 dakika boyunca...

Ayrılık sona erdi, ünlü çift kavuştu. Hande Erçel aşka geldi, Kerem Bürsin'in hasretine dayanamayıp havaalanına erkenden gelerek sevgilisini beklemeye koyuldu. Önce İtalya'ya daha sonrasında da İspanya'ya giden yakışıklı oyunc Kerem Bürsin, Türkiye'ye geri döndü. Bürsin'i havalimanında Hande Erçel karşıladı. Erçel'in geleceğini bilmeyen yakışıklı oyuncu sevgilisini karşısında görünce çok sevindi.

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Ayrılık sona erdi, ünlü çift kavuştu! Hande Erçel aşka geldi! Kerem Bürsin’in hasretine dayanamadı havaalanında tam 30 dakika boyunca...

Bir süredir görüşmediği sevgilisi Hande Erçel'in sürprizi karşısında şaşıran Bürsin, "Hande'nin geleceğini hiç beklemiyordum" açıklamasını yaptı.

Ayrılık sona erdi, ünlü çift kavuştu! Hande Erçel aşka geldi! Kerem Bürsin’in hasretine dayanamadı havaalanında tam 30 dakika boyunca...

Yakışıklı oyuncu, basın mensuplarının "İspanya'da ülkemizi gururla temsil ettiniz. Yurt dışında bu kadar tanınmak sevilmek ve hayran kitlesine sahip olmak nasıl bir duygu? Neler söyleyeceksiniz?" sorusunu yanıtladı.

Ayrılık sona erdi, ünlü çift kavuştu! Hande Erçel aşka geldi! Kerem Bürsin’in hasretine dayanamadı havaalanında tam 30 dakika boyunca...

Bürsin, "Her şey çok güzeldi. Çok güzel ağırlandık. Gurur ve onur vericiydi. Yurt dışında tanınmak sevilmek benim ve ülkemiz adına da çok hoş bir şey" ifadelerini kullandı.

Ayrılık sona erdi, ünlü çift kavuştu! Hande Erçel aşka geldi! Kerem Bürsin’in hasretine dayanamadı havaalanında tam 30 dakika boyunca...

"Hande Hanım da bir sürpriz yaptı. Yaklaşık yarım saattir burada. Gelişi size de sürpriz mi oldu?" sorusu üzerine Kerem Bürsin, "Çok uzun zamandır görüşmedik. Birbirimizi çok özledik. O yüzden bir an önce Hande'nin yanına geçeyim" diyerek, araca bindi.

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