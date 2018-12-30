Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu: Şeyma bu kadar kalın mı?

"ŞEYMA BU KADAR KALIN MI?"

Her söylediği ve paylaştığı olay olan Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile samimi görüntüleri hakkında sessiz kalmadı. Akalın, Subaşı'nın samimi fotoğrafları için "Şeyma bu kadar kalın mı ya? Bence o değil" yorumunu yaptı.