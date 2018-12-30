Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu: Şeyma bu kadar kalın mı?
Demet Akalın, geçtiğimiz Kasım ayında Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'nın, Meksika'nın Tulum şehrinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülenen fotoğrafı hakkında yorum yaptı. Magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğraflar akıllarda "Fransız DJ Guido Senia ile Şeyma Subaşı sevgili mi?" sorusunu bırakırken, Demet Akalın'dan gelen yorum dikkat çekti.
30 Aralık 2018 Pazar, 14:52:42 Güncelleme: 14:58:59
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