Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu: Şeyma bu kadar kalın mı?

Demet Akalın, geçtiğimiz Kasım ayında Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'nın, Meksika'nın Tulum şehrinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülenen fotoğrafı hakkında yorum yaptı. Magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğraflar akıllarda "Fransız DJ Guido Senia ile Şeyma Subaşı sevgili mi?" sorusunu bırakırken, Demet Akalın'dan gelen yorum dikkat çekti.

30 Aralık 2018 Pazar, 14:52:42 Güncelleme: 14:58:59
Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu: Şeyma bu kadar kalın mı?

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yla boşandıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile sarmaş dolaş görüntülendi. Subaşı'nın görüntülerine ise ünlülerden ilk yorum Demet Akalın'dan geldi.

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu: Şeyma bu kadar kalın mı?

"ŞEYMA BU KADAR KALIN MI?"

Her söylediği ve paylaştığı olay olan Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile samimi görüntüleri hakkında sessiz kalmadı. Akalın, Subaşı'nın samimi fotoğrafları için "Şeyma bu kadar kalın mı ya? Bence o değil" yorumunu yaptı.

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu: Şeyma bu kadar kalın mı?

Şeyma Subaşı geçtiğimiz Kasım ayında 1 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı.

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu: Şeyma bu kadar kalın mı?

Boşanmanın ardından kızı Malisa'yı da alıp Miami'ye giden Subaşı bu kez rotayı Meksika'nın Tulum şehrine çevirdi.

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu: Şeyma bu kadar kalın mı?

Kızı Melisa ile Meksika'nın Tulum şehrinde tatil yapan Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile birlikte görüntülendi. İkilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

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