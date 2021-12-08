Hande Erçel gidince... Eski aşıklar barışıyor mu? Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın hayranları sevinçten gözyaşlarına boğuldu!
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 7 yıl önce aşklarını nikahla taçlandırmışlardı. Ünlü çift, evliliklerinden 2 yıl sonra ise boşanma kararı almıştı. Hem Merve Boluğur hem de Murat Dalkılıç ayrı ayrı ilişkiler yaşamış ancak bir türlü doğru kişiyi bulamamıştı. İkili hakkında ortaya atılan iddia ise hayranlarını sevindirdi. Merve Boluğur'un son açıklamaları herkesi şaşkına çevirdi. Öyle ki bir çok hayranı Boluğur'un Dalkılıç'a kırmızı ışık yaktığını iddia etti. Peki güzel oyuncu ne söyledi?
Merve Boluğur Murat Dalkılıç 2015 yılında dünyaevine girmiş 2017 yılında ise hayranlarını üzen bir karar vererek boşanmıştı. Dalkılıç daha sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamış ancak çiftin ilişkileri kısa sürmüştü. Erçel Dalkılıç ile yollarını ayırmıştı. Merve Boluğur ise bir süre daldan dala atlayarak ilişkiler yaşamış ancak mutluluğu bir türlü bulamamıştı. Boluğur'un son açıklamaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Hayranları eski aşıkların yeniden barışacaklarını iddia etti. Merve Boluğur'un şok eden açıklamaları 'kırmızı ışık' olarak yorumlandı.
Sosyal medyayı sık kullanan Merve Boluğur son olarak açtığı YouTube hesabındaki konuşmaları ile gündeme geldi. Özel hayatındaki gelişmeleri cesurca anlatabilen güzel oyuncu katıldığı bir röportaj esnasında en büyük pişmanlığından bahsetti.
Kadınsı Tarafımı Çıkaran Sözler Yazıyorum
'Şu anda gerçekleştirmek istediğin bir hayalin var mı?' sorusuna Boluğur, 'Evet, bir hayalim var. Müzikle ilgili bir şey yapmak istiyorum. Önceden farkında olmadığım bir yeteneğimi keşfettim. Bir gün evde otururken şarkı sözü yazmaya başladım. Başta çok kötü geldi ve kendimi kıyaslamaya başladım, 'Bu Yıldız Tilbe kadar, Sezen Aksu kadar iyi değil' diye. Kendi tarzımı bulmaya karar verdim ve Merve olarak özgür, kadınsı tarafımı ve cinselliğimi çıkaran çok güzel sözler çıkarmaya başladım. Yazdıklarım artık çok içime siniyor.' cevabını verdi.
''BAĞIMSIZ OLACAĞIM''
Oyunculukla ilgili de 'Aslında oyunculukla ilgili birikimimi bu işe aktaracağım. Kendi çekeceğim klipte bağımsız olacağım. Tüm hünerlerimi göstereceğim. Mesela bana Youtube videolarında 'makyajın yok' deniyor. Evet, yok. Evin içinde sıfır makyaj geziyorum. Bu özgürlüğü özlemişim.' ifadelerini kullandı.
''EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM''
En büyük pişmanlığını açıklayan Boluğur, ''Sana çok aşığım' demediğim için pişmanım. Aslında duygularımı belli ederim ama sözel ifadede sıkıntı çekerim. Mesela aşkımı resim yaparak ifade ederim, onun sevdiği bir şey çizerim. Ama sözel olarak hiç 'sana aşığım' demedim hayatımda. Bunu diyemediğim için pişmanım.