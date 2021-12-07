Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı Ebru Şahin ile arasındaki fark dikkat çekti
Destan'ın Çolpan Hatun'u İpek Karapınar hakkında şaşırtan gerçek! Atv'nin reyting rekorları kıran yeni dizisi 'Destan'da Çolpan Hatun karakterini canlandıran İpek Karapınar, sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Karapınar'ın hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Karapınar'ın yaşını duyunca ise 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumlarında bulunarak şaşkınlıklarını dile getirdi. Öte yandan oyuncunun dizide Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın İpek Karapınar kaç yaşındaymış...
07.12.2021 22:45
- Son Güncelleme: 07.12.2021 22:45
Kırgın Çiçekler, Küçük Sırlar, Hayat yolunda gibi birçok yapımda rol olan İpek Karapınar, son olarak atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan ile izleyici karşısına çıktı.
Kadrosunda Edip Tepeli, Ebru Şahin, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Kanbolat Görkem Arslan gibi isimlerin yer aldığı dizide Çolpan Hatun karakterini canlandıran İpek Karapınar, başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı.
Öte yandan oyuncunun dizide Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin ile arasındaki fark da dikkat çekti.