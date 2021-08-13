Hande Doğandemir’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Yağız Can Konyalı ile anılan Hande meğer bir dönem o oyuncuyla...

"Güneşi Beklerken", "Hayatımın Aşkı" ve "Her Şey Aşktan" gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, "Daha İyi Bir Yarın" adlı filmin setinde tanıştığı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme geldi.