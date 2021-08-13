Hande Doğandemir’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Yağız Can Konyalı ile anılan Hande meğer bir dönem o oyuncuyla...
Hande Doğandemir'in eski eşi bakın kim çıktı! Hande Doğandemir, Daha İyi Bir Yarın adlı filmin setinde tanıştığı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı iddia edildi. Söz konusu iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken Doğandemir'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Doğandemir hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun eski sevgilisini duyunca şaştı kaldı. İşte Hande Doğandemir'in olaylı bir şekilde ayrıldığı kendisi gibi oyuncu olan eski aşkı...
13.08.2021 18:38
- Son Güncelleme: 13.08.2021 18:51
Ünlü oyunculardan henüz herhangi bir açıklama gelmezken Hande Doğandemir'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.