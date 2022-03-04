Hande Doğandemir maviler içinde paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi paylaşımı olay oldu
Hande Doğandemir maviler içinde paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Son olarak başrolünü Kutsi ile paylaştığı Annemizi Saklarken dizisi ile izleyiciyle buluşan Hande Doğandemir, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli mavi kıyafetiyle verdiği iddialı pozu Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Fit haliyle dikkat çeken Doğandemir kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Hande Doğandemir'in sosyal medyaya damga vuran o pozu...
04.03.2022 20:33 - Son Güncelleme: 04.03.2022 20:33
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, son olarak Annemizi Saklarken dizisinde Kutsi ile birlikte kamera karşısına geçmişti.