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Haberler Magazin Hande Doğandemir maviler içinde paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi paylaşımı olay oldu

Hande Doğandemir maviler içinde paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi paylaşımı olay oldu

Hande Doğandemir maviler içinde paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Son olarak başrolünü Kutsi ile paylaştığı Annemizi Saklarken dizisi ile izleyiciyle buluşan Hande Doğandemir, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli mavi kıyafetiyle verdiği iddialı pozu Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Fit haliyle dikkat çeken Doğandemir kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Hande Doğandemir'in sosyal medyaya damga vuran o pozu...

04.03.2022 20:33 - Son Güncelleme: 04.03.2022 20:33
Hande Doğandemir maviler içinde paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi paylaşımı olay oldu

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, son olarak Annemizi Saklarken dizisinde Kutsi ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

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Hande Doğandemir maviler içinde paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi paylaşımı olay oldu

Oyunculuğuyla dikkat çeken Doğandemir, şimdi ise bir dergi çekiminde verdiği pozla gündeme geldi.

Hande Doğandemir maviler içinde paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi paylaşımı olay oldu

Bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçen oyuncu, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli mavi kıyafetiyle verdiği iddialı pozu Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Hande Doğandemir maviler içinde paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi paylaşımı olay oldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Hande Doğandemir maviler içinde paylaştı görenin ağzı açık kaldı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi paylaşımı olay oldu

Bir koltukta sere serpe uzanarak poz veren Doğandemir'in fit hali de dikkatlerden kaçmadı.

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