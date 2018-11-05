Güzel oyuncu Hande Doğandemir, önceki akşam 'Arkadaşız' dediği erkek arkadaşıyla takside öpüşürken görüntülendi.
Hande Doğandemir 'arkadaşıyla' dudak dudağa yakalandı!05 Kasım 2018, Pazartesi
- Uludağ'da 5 yıldızlı tuvaletleri görenler villa zannediyor...
- Hande Doğandemir 'arkadaşıyla' dudak dudağa yakalandı!
- Bu kadarı pes dedirtti! Büyükçekmece'de akılalmaz uyanıklık
- 4 kez müebbet ve 231 yıl hapis cezası alan kişi evin altında kazdığı kuyuda yakalandı
- Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu
- "Misafirden çok araç geliyor bizim evimize"
- Cemal Kaşıkçı'nın oğulları ilk kez konuştu: Cenaze verilmeden bu konu kapanamaz!
- Esra Erol, A Haber Taksi'ye konuk oldu
- Aşiret mensupları şehre inen PKK'lıları kovalayıp taşladı!
- Van'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var
- Yunan gemisi Kuşadası Körfezi’nde görüntülendi
- SP Milletvekili Cihangir İslam'dan 15 Temmuz Şehitlerine FETÖ Elebaşı'nın kelimeleri ile beddualar!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.