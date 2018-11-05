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Hande Doğandemir 'arkadaşıyla' dudak dudağa yakalandı!

05 Kasım 2018, Pazartesi

Güzel oyuncu Hande Doğandemir, önceki akşam 'Arkadaşız' dediği erkek arkadaşıyla takside öpüşürken görüntülendi.


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