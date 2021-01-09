Hamilelik pozuyla olay olan Meryem Uzerli doğum yaptı! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?
Muhteşem Yüzyıl adlı diziyle yıldızı parlayan 37 yaşındaki oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı hamilelik pozlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Meryem Uzerli doğum yaptı. Bu mutlu haberi sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi. Peki, Meryem Uzerli'nın sevgilisi kim? İşte detaylar...
09.01.2021 16:42
- Son Güncelleme: 10.01.2021 08:47
"BİZE KATILDIĞIN İÇİN ÇOK HUZURLUYUZ"
6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından doğumdan sonra çektirdiği pozları paylaşan Uzerli, "En sevdiğim Lily Koi... Lara Jemina, baban ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz" notunu ekledi. Uzerli'nin paylaşımına kısa sürede binlerce tebrik yorumu ve beğeni yağdı.
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