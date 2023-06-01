Hamilelik, doğum derken meğer aralarında... 6 yıllık evli olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen evliliklerindeki o gerçekle şaşırttı!
Türkiye'nin sevilen oyuncuları Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, evlilikleriyle sürekli gündemde kalmaktadır. İkilinin tanışması, "Çalıkuşu" adlı dizi setinde gerçekleşti ve 2017 yılında dünyaevine girdiler. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşkı, hayranlarını ve magazin dünyasını büyülemeye devam ediyor. Her ikisi de kariyerlerindeki başarılarıyla tanınan oyuncular, aynı zamanda birbirlerine olan derin sevgi ve saygılarıyla da dikkat çekmektedir.
2017 yılında dünyaevine giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti geçtiğimiz haftalarda 2. çocuklarını kucaklarına aldı. Evlilikleri dolu dizgin giderken çiftin arasındaki o gerçek konuşulmaya başlandı. Çift son olarak HUPALUPA GO Festivali'nde kameralara yansımıştı. Evcen kamuflaj kombinleri ile dikkatleri üzerine çekerken Burak Özçivitin eşiyle uyumlu giyinmemesi gözlerden kaçmamıştı. Evcen ''Artık seneye Kerem'i de bizlerle beraber böyle etkinliklerde görebilirsiniz." demişti. Hamilelik, doğum derken meğer aralarında...
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i de geçtiğimiz Nisan ayında kucaklarına aldı.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, oğulları Karan'la birlikte katıldıkları festivalde objektiflere yansıdı. Fahriye Evcen kamuflaj kombinleri ile dikkatleri üzerine çekerken Burak Özçivitin eşiyle uyumlu giyinmemesi gözlerden kaçmadı.