Hamilelik, doğum derken meğer aralarında... 6 yıllık evli olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen evliliklerindeki o gerçekle şaşırttı!

2017 yılında dünyaevine giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti geçtiğimiz haftalarda 2. çocuklarını kucaklarına aldı. Evlilikleri dolu dizgin giderken çiftin arasındaki o gerçek konuşulmaya başlandı. Çift son olarak HUPALUPA GO Festivali'nde kameralara yansımıştı. Evcen kamuflaj kombinleri ile dikkatleri üzerine çekerken Burak Özçivitin eşiyle uyumlu giyinmemesi gözlerden kaçmamıştı. Evcen ''Artık seneye Kerem'i de bizlerle beraber böyle etkinliklerde görebilirsiniz." demişti. Hamilelik, doğum derken meğer aralarında...