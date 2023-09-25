Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya yaylım ateşi! Sibel Can ile Ebru Gündeş’i de işin içine kattı! Demet Akalın’dan sonra...

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evlilikleri 2022'nin Mart ayında biten Selen Görgüzel, sunuculuğunu üstlendiği magazin programında Işın Karaca hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Demet Akalın ile Işın Karaca arasındaki polemik hakkında yorumda bulunan Görgüzel, Sibel Can ve Ebru Gündeş'i de işin içine katarak zehir zemberek bir açıklama yaptı. Görgüzel'in açıklaması kısa sürede gündem olurken sosyal medyada "Bu sözler kavgada söylenmez" yorumu yapıldı. İşte Selen Görgüzel'in o açıklaması...