Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya yaylım ateşi! Sibel Can ile Ebru Gündeş’i de işin içine kattı! Demet Akalın’dan sonra...

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evlilikleri 2022'nin Mart ayında biten Selen Görgüzel, sunuculuğunu üstlendiği magazin programında Işın Karaca hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Demet Akalın ile Işın Karaca arasındaki polemik hakkında yorumda bulunan Görgüzel, Sibel Can ve Ebru Gündeş'i de işin içine katarak zehir zemberek bir açıklama yaptı. Görgüzel'in açıklaması kısa sürede gündem olurken sosyal medyada "Bu sözler kavgada söylenmez" yorumu yapıldı. İşte Selen Görgüzel'in o açıklaması...
2022 yılının mart ayında yönetmen Hamdi Alkan ile 8 senelik evliliklerini bitiren Selen Görgüzel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.
Görgüzel, bu kez Işın Karaca hakkında söyledikleriyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
Işın Karaca'nın daha önce sesini eleştirdiği Selen Görgüzel canlı yayında olay bir açıklamaya imza attı.
Selen Görgüzel, sunuculuğunu üstlendiği magazin programında Işın Karaca-Demet Akalın arasındaki gerilime dair yorumda bulundu.