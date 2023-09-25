Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın zıpladığı anlar olay oldu "Çocuklar yokken biz..." Magazinin gözde çifti bu kez...

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Zaman zaman cesur pozlarıyla gündeme gelen Nara, geçtiğimiz günlerde de üstsüz bir paylaşım yaparak görenleri şaşkına çevirmişti. Nara ve Icardi çifti bu kez, bahçelerindeki eğlenceli anlarla gündemde.