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Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın zıpladığı anlar olay oldu "Çocuklar yokken biz..." Magazinin gözde çifti bu kez...

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Zaman zaman cesur pozlarıyla gündeme gelen Nara, geçtiğimiz günlerde de üstsüz bir paylaşım yaparak görenleri şaşkına çevirmişti. Nara ve Icardi çifti bu kez, bahçelerindeki eğlenceli anlarla gündemde.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2023, 15:53 Güncelleme 28 Ekim 2023, 13:56
Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara’nın zıpladığı anlar olay oldu Çocuklar yokken biz... Magazinin gözde çifti bu kez... 1

Geçtiğimiz sezon attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi, 10 milyon Euro bonservisle Galatasaray'a imza attı. Ancak eşinin hastalığı nedeniyle bu transfer süreci biraz sancılı ilerledi.

Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara’nın zıpladığı anlar olay oldu Çocuklar yokken biz... Magazinin gözde çifti bu kez... 2

Sezon öncesi tatil yaptıkları sırada Wanda Nara'nın hastalığını öğrenen Icardi ailesi, bir süre boyunca Arjantin'de kaldı. Tatil yaptıkları sırada eşi Wanda Nara'nın şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırılması ise endişe yaratmıştı.

Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara’nın zıpladığı anlar olay oldu Çocuklar yokken biz... Magazinin gözde çifti bu kez... 3

Ardından Nara'nın testlerinin temiz çıkması sonrası çift İstanbul'a gelmişti.

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