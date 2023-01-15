Hamdi Alkan’ın 24 yaşındaki kızı Zeynep Alkan’ın annesi bakın kim! Hem kendisi hem de babası gibi çok ünlü! Survivor 2023’e katılan Zeynep...
Ünlüler, gönüllüler ve fenomenlerin bir arada yarışacağı Survivor 2023'e katılan Zeynep Alkan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hamdi Alkan'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Zeynep Alkan hakkında en çok ise "Zeynep Alkan'ın annesi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. 24 yaşındaki Zeynep Alkan'ın annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Zeynep Alkan'ın kendisinden de ünlü olan annesi kimmiş...
15.01.2023 18:26 - Son Güncelleme: 15.01.2023 18:26
Hamdi Alkan'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Zeynep Alkan, Survivor 2023 Ünlüler Takımında yerini aldı.
Bunun üzerine Zeynep Alkan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 24 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.
İnternet kullanıcıları en çok "Zeynep Alkan'ın annesi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Alkan'ın annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.